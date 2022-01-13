В бундестаге поддержали позицию Украины по мигрантам в Белоруссии

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер в четверг, 13 января, в беседе с «Известиями» оценил заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что ближневосточные мигранты в Белоруссии являются «биологическим оружием».

«Меня беспокоит поведение Белоруссии. Насколько я знаю, власти страны не только свыклись с транзитом мигрантов, но и поддерживают его. В этом контексте фактически можно говорить о «миграционном оружии», — сказал он.

Также немецкий политик выразил благодарность странам Балтии и Польше за защиту внешней границы Евросоюза.

Свою позицию по миграционному кризису Данилов высказал в интервью изданию «Украинская правда», опубликованном ранее в этот день. Он также отметил, что вопрос суверенности каждой страны, а также неприкосновенность ее границ — это ключевая задача для каждого государства.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября 2021 года. Многочисленная группа беженцев с Ближнего Востока, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. Минск отмечал, что именно из-за европейской политики тысячи беженцев покинули свои дома на родине.

4 января 2022-го сообщалось, что пограничная служба Польши заключила три соглашения о строительстве заграждения на границе с Белоруссией. Отмечалось, что работы будут завершены в конце июня. Длина стены составит 186 км.

Позднее погранстража Польши уведомила, что 9 января 49 человек пытались незаконно пересечь границу Белоруссии, чтобы попасть на территорию Польши.