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Литовские пограничники вытолкали из страны в Белоруссию беженцев из Ирана

В Белоруссии заявили о возобновлении Литвой практики подвоза беженцев к границе и выталкивания их из страны
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Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
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Литовские пограничники буквально вытолкали иранских беженцев из страны в Белоруссию. Как рассказали 18 августа в пограничном комитете республики, в минувший вторник литовские военнослужащие вывезли из страны семерых граждан Ирана и оставили их у линии границы.

В ведомстве отметили, что после этого литовские военнослужащие, применяя физическую силу и спецсредства, вытолкали беженцев в Белоруссию. Сами пострадавшие заявили, что литовские пограничники неоднократно применяли к ним силу, несмотря на осведомленность о проблемах с сердцем у одного из мигрантов.

Гости второго сорта: Литву обвинили в жестоком обращении с беженцами
Отношение к мигрантам сильно разнится в зависимости от национальности

«Литва возобновила практику подвоза и выталкивания беженцев. Страны ЕС открыто проводят политику двойных стандартов в отношении людей, ищущих убежище. Принцип европейской демократии в настоящее время основывается на узаконивании норм, противоречащих гуманитарному праву и человеческим ценностям», — подчеркнули в пограничном комитете Белоруссии.

В июле прошлого года Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. Там отмечали, что страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

В Белоруссии назвали в свою очередь ситуацию с мигрантами новым способом давления на республику. В том же месяце в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции.

Белорусская сторона не раз отмечала жестокое отношение Литвы по отношению к мигрантам. Так, 10 августа сообщалось, что литовские пограничники насильно доставили на линию границы с Белоруссией беременную иностранку, которая находилась без сознания.

В белорусском госпогранкомитете также заявили, что литовские пограничники не оказывают медицинскую помощь беженцам, которые в ней остро нуждаются.

Наплыв беженцев наблюдался в прошлом году и в Польше. Пограничники этой страны также применяли против ближневосточных мигрантов спецсредства. Только 28 июля текущего года в ООН подтвердили факты насилия над мигрантами со стороны пограничников Польши.

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