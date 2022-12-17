Остров невезения: новый британский премьер хочет выселить нелегальных мигрантов в Руанду

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак представил в палате общин план по пресечению нелегальной миграции. Получивших отказ просителей убежища он предлагает высылать в Руанду. Лондон и Кигали заключили соглашение еще в апреле этого года, когда у власти находился экс-глава правительства Борис Джонсон. Многие консерваторы поддержали план Сунака. При этом оппозиционные партии и правозащитники раскритиковали инициативу, посчитав ее неэтичной. Подробности — в материале «Известий».

Больше, больше мигрантов

« Если вы въедете в Великобританию нелегально, то не сможете здесь оставаться. Вместо этого вы будете задержаны и быстро возвращены либо на родину, либо в безопасную страну, где будет рассмотрено ваше заявление о предоставлении убежища... Хватит — значит хватит», — заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

Накануне в палате общин он представил план по пресечению нелегальной миграции в Соединенное Королевство в 2023 году. В последнее время число людей, прибывающих в Британию через Ла-Манш, увеличилось почти вдвое. В прошлом году через пролив в страну прибыли 28,5 тыс., а в этом — почти 45 тыс. нелегалов. Большую часть составляют мигранты из Албании.

Остров невезения Мигрантка греется после того, как ее и 60 других человек спасло французское судно морской охраны, когда их лодка начала набирать воду в Ла-Манше, ноябрь 2022 года Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

По словам Сунака, новая стратегия состоит из пяти пунктов. В частности, нелегалов лишат возможности оспорить решение о депортации, будет усилен контроль над Ла-Маншем. Помимо этого, британские власти начнут активно взаимодействовать с албанскими коллегами, а также вдвое увеличат число сотрудников, рассматривающих просьбы о предоставлении убежища. Также будут подтверждены договоренности с властями Руанды, которая готова принимать у себя нелегалов из Британии.

Премьер пояснил, что теперь мигрантов хотят размещать не в отелях, а в бывших студенческих общежитиях и других специально оборудованных местах для экономии бюджетных средств.

Недовольство миграционной политикой властей привело к тому, что на референдуме 2016 года британцы проголосовали за Brexit. «Общественность имеет право злиться», — подытожил Сунак. К слову, его план по пресечению нелегальной миграции поддержало большинство представителей консервативной партии. Тори опасаются, что проиграют следующие выборы, если правительство не справится с миграционной проблемой.

Так, глава МВД Британии Суэлла Браверман недавно назвала прибывших в страну нелегалов «вторжением», а многих мигрантов — «преступниками». В частности, она обвинила албанцев, переправившихся в Кент на лодках, в том, что «они не были настоящими просителями убежища, а просто обманывали систему». Такое заявление вызвало критику со стороны албанского премьера Эди Рамы, который в ответ упрекнул британского министра в «демонизации» албанцев. Глава правительства Албании заявил, что «Британия превращается в сумасшедший дом» и в миграционном кризисе виновата «неудачная политика» властей Соединенного Королевства.

Остров невезения Мигранты прибывают в порт на борту корабля пограничных войск, после того как их спасли при попытке пересечь Ла-Манш в Дувре (Великобритания) Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Консерватор Саймон Кларк предлагает исправить ситуацию с помощью более радикальных мер. Например, рассмотреть вопрос о выходе из Европейской конвенции по правам человека. По его мнению, без оглядки на правозащитников разработать новый закон будет намного проще.

По заветам Бориса

С инициативой по борьбе с нелегальной миграцией активно выступал еще бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Весной этого года стало известно о планах Лондона переправлять нелегалов, прибывших в страну на грузовиках или лодках, в Руанду. В середине апреля Лондон и Кигали подписали соглашение о партнерстве в области миграции и экономического развития.

За прием нелегалов британские власти пообещали Руанде 120 млн фунтов в качестве инвестиций в экономическое развитие страны. При этом на прием беженцев в год Британия тратит 1,5 млрд фунтов стерлингов.

«Наше сострадание может быть безграничным, но наши возможности помочь людям имеют пределы. Мы не может требовать от британского налогоплательщика, чтобы он подписал чек на неограниченную сумму и оплатил всем желающим возможность приехать и поселиться здесь», — пояснил Джонсон. По его словам, лимита на переселение в африканскую страну не будет, в ближайшие годы число таких депортированных может составить десятки тысяч, включая нелегально прибывших в Соединенное Королевство с начала года.

Остров невезения Мигранты наблюдают за подъездной дорогой к порту в Кале (Франция), чтобы попасть на грузовик, направляющийся в Великобританию Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Michael Debets

Британские власти тогда пояснили, что по прибытии в Руанду депортированные мигранты получат пакет поддержки на срок до пяти лет, включающий обучение, проживание и медицинское обслуживание.

Инициатива Бориса Джонсона вызвала возмущение благотворительных организаций, помогавших беженцам. Ее назвали неоправданно жестокой и поставили под сомнение вопрос соблюдения прав человека в Руанде. Против выступил и лидер лейбористов Кир Стармер, посчитав этот план неэтичным и неработоспособным.

Еще в прошлом году британские власти в ООН поднимали вопрос о продолжающемся ущемлении гражданских и политических прав в Руанде. Однако через некоторое время стали характеризовать эту страну вместе с Албанией одними из самых безопасных в мире.

«Должно отпугнуть просителей убежища»

В беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина отметила, что в настоящее время происходит последовательное ограничение миграции и введение дополнительных сложностей для получения убежища в Британии.

— Процент тех, кто действительно получает право остаться в стране, ничтожно мал. Есть список стран, представители которых нежелательны, им труднее всего добиться убежища. В частности, в такой список входит Албания. Великобритания стремится в последнее время заключить массу двусторонних соглашений как раз по поводу возврата просителей убежища, — рассказала эксперт.

Остров невезения Демонстрация в поддержку мигрантов в британском городе Дувр в 2020 году Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marcin Nowak

Отдельный вопрос — отправка нелегалов в Руанду , пояснила политолог. По ее словам, он поднимался еще во время премьерства Бориса Джонсона.

— Изначально говорилось о высылке 30 нелегалов. Однако пока дело так ничем и не закончилось. Начались судебные слушания. Кроме того, к этому процессу подключились и правозащитные организации, которые поставили вопрос о том, будут ли эти решения соответствовать Европейской конвенции по правам человека. С точки зрения международных правозащитных организаций, если мигранты прибывают на территорию Британии на лодке, это означает, что они просят о помощи. Это нельзя рассматривать как нелегальное проникновение, — пояснила Наталья Еремина.

Собеседница подчеркнула, что консервативная партия в целом стоит на том, чтобы ограничить возможности предоставления убежища.

— К тому же уже накопился большой объем прошений, сроки их рассмотрения превышены. Помимо этого, добавились и новые категории беженцев, например из Украины. Беженцы нуждаются в государственной поддержке, а это очень большие социальные расходы, которые предполагают открытие денежного счета с определенными субсидиями, предоставление жилья и так далее. Это дополнительное социальное бремя, которое сейчас, по мнению нового премьера, совсем не нужно Британии. С точки зрения политиков, принимающих решение, сообщения о том, что нелегалы будут отправлены в Руанду, должны отпугивать потенциальных просителей убежища, — считает политолог.

Однако, по словам эксперта, на числе прибывающих в Соединенное Королевство мигрантов это никак не отразилось.

— Инициатива британских властей показала, что вопросы соблюдения прав человека стоят на втором, а то и на третьем месте. Видимо, теперь в Британии будут оставаться люди конкретных национальностей, конкретного происхождения или относящиеся к какому-либо меньшинству. Это также демонстрирует, что количество проблем в стране и количество возможностей их решить явно не совпадает, — резюмировала профессор СпбГУ.

Остров невезения Палаточный лагерь депортированных из Великобритании албанцев на французском побережье Ла-Манша Фото: Global Look Press/ZUMA Press/SOLO

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов отметил, что миграционная проблема — одна из самых болезненных для Британии.

— Многие считают, что это сильно повлияло на результаты голосования по Брекситу. Особенно для консервативной партии, которая выступала за более жесткие ограничительные меры в отношении незаконных мигрантов. Но при этом существует сильная оппозиция на пути ужесточения миграционной политики и со стороны оппозиции, и со стороны правозащитников, — пояснил политолог.

Кортунов отметил, что пока попытки британских властей изменить миграционную политику оказывались неуспешны.