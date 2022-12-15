Ни вашим, ни нашим: чем закончился саммит лидеров Евросоюза

Состоявшийся 15 декабря в Брюсселе саммит лидеров Евросоюза , на который в этот раз, вопреки традиции, отвели всего один, а не два дня, завершился с половинчатыми результатами . С одной стороны, страны-члены смогли продавить неожиданно вставшую на дыбы Польшу и одобрить пакет инициатив, включающий кредитную помощь Украине на сумму €18 млрд . С другой — так и не пришли к общему знаменателю относительно девятого пакета санкций против России и введения потолка цен на газ . Равно как и по вопросу о том, что именно ЕС может противопоставить американскому Акту о снижении инфляции, бьющему по интересам европейских компаний.

Спорные решения

Саммит лидеров Евросоюза с самого начала обещал быть сложным. Не помогло даже то, что одну из ключевых тем, на которую в Европе дискутируют уже давно, но безуспешно — потолок цен на газ и принцип общих закупок этого топлива — в Брюсселе загодя решили оставить на усмотрение министров энергетики . Они должны будут в третий раз встретиться 19 декабря.

Ничуть не менее спорным оказался и вопрос о девятом пакете санкций против России. Главное разногласие свелось к тому, должен ли ЕС облегчить прохождение российского экспорта удобрений через европейские порты, даже в том случае, если компании по производству принадлежат российским бизнесменам из черного списка . Одни государства сочли, что ограничения в этой сфере угрожают продовольственной безопасности развивающихся стран, а другие (в первых рядах Польша со странами Прибалтики) заявили, что исключения из правил позволят российским владельцам предприятий по производству удобрений избежать санкций ЕС и тем самым пополнить военный бюджет РФ.

Ни вашим, ни нашим Фото: Global Look Press/Costfoto

— Некоторые страны предложили исключить из списка нескольких российских олигархов, в том числе [основателя и владельца холдинга по производству минеральных удобрений «Акрон»] Вячеслава Кантора. Мы решительно выступаем против этого. Мы призываем все государства-члены, особенно Германию, Францию и Нидерланды, усилить и продлить санкции , — обратился к коллегам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в начале саммита, заодно напомнив об идее конфисковать имущество РФ в ЕС, оцениваемое в $350 млрд.

В 6 вечера по Брюсселю появилась информация, что этот вопрос доработают послы ЕС. По данным источника РИА «Новости», из-за позиции Польши и стран Балтии по экспорту российского зерна ЕС, вероятно, отложит принятие девятого пакета санкций против РФ . Впрочем у верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля изначально не было больших ожиданий на этот счет.

«Я не думаю, что решение можно ожидать от этой встречи, будет продолжаться работа в Комитете постоянных представителей ЕС», — сказал он.

Другие темы, официально включенные в повестку, затронули помощь Брюсселя Украине (как и ожидалось, саммит ЕС утвердил расширение Еврофонда мира на €2 млрд для военной помощи Киеву), а также охвативший Евросоюз энергокризис, вопросы безопасности и обороны, отношения блока с южными соседями , предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в ЕС (это на саммите одобрили без помех) и то, как Европе стоит реагировать на Акт о снижении инфляции в США .

Последняя тема также вызвала немало разногласий. Страны победнее сразу же выступили за то, чтобы в ЕС был создан «суверенный» фонд для обеспечения равных условий игры во всем блоке для конкуренции со Штатами, страны же побогаче предпочли бы поддержать свою промышленность с помощью национальных схем. Но прийти к общему знаменателю, несмотря на призывы к единству, страны-члены ЕС пока так и не смогли. И решили перекинуть эту задачу на плечи Европейской комиссии, попросив ее разработать в январе 2023 года план промышленной политики по «мобилизации соответствующих национальных инструментов и инструментов ЕС и улучшению условий для инвестиций».

Разом навалилось

При этом, вопреки давно сложившейся традиции проводить встречи лидеров на протяжении двух дней, на этот раз в Брюсселе было почему-то решено объять практически необъятное всего за один. И это при том, что часть навалившихся на ЕС проблем даже не включили в официальную повестку. Одной из них стал вопрос об одобрении программы макрофинансовой кредитной помощи Украине на общую сумму €18 млрд .

Еще неделю назад казалось, что главным препятствием на этом пути станет Венгрия . Она не раз угрожала заблокировать деньги для Киева, а заодно и введение минимального корпоративного налога для всего ЕС. Будапешт негласно увязывал это с намерением Брюсселя заморозить выделение денег Венгрии из фондов восстановления ЕС. Не без встречных уступок, но уговорить Будапешт в итоге удалось.

Ни вашим, ни нашим Президент Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Global Look Press/Benoit Doppagne

Но всего за день до саммита лидеров палки в колеса неожиданно вставила Польша , отказавшись одобрить введение во всем ЕС минимального корпоративного налога, тем самым поставив под вопрос как помощь Украине, так и деньги для Венгрии, идущие единым пакетом.

В конце концов, давлению остальных стран ЕС поддалась и Польша, сняв свое вето на пакет соглашений , сообщили европейским СМИ несколько дипломатов. Но это произошло лишь под вечер и явно стоило лидерам стран изрядного количества нервов.

Фоном же, который лишь добавил негативных красок нынешней встрече глав государств и правительств, стал мощнейший коррупционный скандал , потрясший стены Европарламента. В его центре оказалась уже бывшая вице-президент и евродепутат от Греции Ева Кайли, которую вместе с рядом сообщников подозревают в получении взяток от Катара взамен на продвижение интересов Дохи в Европе.

Ни вашим, ни нашим Ева Кайли IMAGO/Giannis Panagopoulos/EurAshley Chan

Неудивительно, что традиционная встреча президента ЕП Роберты Метсола с лидерами стран-членов ЕС перед стартом саммита, никогда не привлекавшая никакого внимания, на этот раз, напротив, вызвала пристальный интерес.

— В скандале замешаны люди, которые были особенно настойчивы в своих нападках на многие страны, особенно на Россию. Отношение, которое, к сожалению, стало визитной карточкой Европейского парламента , — заметил в беседе с «Известиями» французский евродепутат Тьерри Мариани. — Этот скандал, очевидно, серьезно портит Европейский саммит , к которому Эммануэль Макрон, к слову, присоединяется из Катара, что явно нельзя назвать позитивным сигналом для встреч европейских лидеров.