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Сообразили на троих: Турция, Туркменистан и Азербайджан провели саммит

Лидеры договорились сотрудничать в сферах торговли, энергетики и транспорта
Фото: president.az
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На побережье Каспия прошел первый саммит с участием президентов Турции, Азербайджана и Туркменистана. Лидеры обсудили возможности по дальнейшему углублению сотрудничества между странами, особенно в сферах энергетики, торговли и транспорта. Анкара не оставляет попыток вовлечь Ашхабад в региональное сотрудничество под своим началом. Туркменистан пока не стал присоединяться к Организации тюркских государств в Самарканде. Придется ли теперь Ашхабаду выбирать между Анкарой и Москвой, разбирались «Известия».

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Подписали пакет документов

В Туркменистане прошла первая трехсторонняя встреча с участием турецкого, азербайджанского и туркменского лидеров. Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов обсуждали вопросы торговли, энергетики и транспорта. Помимо этого, стороны подписали несколько соглашений, направленных на укрепление сотрудничества.

«Во время саммита, а также на министерских собраниях <…> будет проведен обмен мнениями по текущим региональным и международным вопросам», — заявил накануне форума глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Сообразили на троих
Встреча президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана

Слева направо: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: president.az

По итогам переговоров стороны подписали пакет документов. В частности, трехстороннее соглашение между правительствами о торгово-экономическом сотрудничестве, рамочную программу партнерства в области образования, науки и культуры на 2023–2025 годы, а также меморандум о создании совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству. Помимо этого, подписали меморандумы о дальнейшем развитии взаимодействия в области транспорта и энергетики.

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Вовлечь в свою сферу влияния

Анкара уже давно пытается вовлечь Ашхабад в сферу своего влияния. Месяц назад в Самарканде прошел саммит Организации тюркских государств (ОТГ), цель которого — развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между государствами. Накануне его проведения министр иностранных дел Турции объявил, что Туркменистан станет полноправным членом организации на саммите, однако этого не произошло. В настоящее время в организации участвуют Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. У Венгрии и Туркменистана статус наблюдателей.

Но турецкие власти не оставляют попыток наладить сотрудничество с Туркменистаном. Анкара заинтересована в туркменском топливе для создания регионального газового хаба на своей территории. «Надеюсь, что туркменский газ будет поставляться в нашу страну через Каспий», — заявил Эрдоган журналистам накануне встречи с азербайджанским и туркменским коллегами.

Сообразили на троих
Анкара
Фото: Global Look Press/Diego Cupolo

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников, Эрдоган хотел бы транспортировать туркменский природный газ на судах в Азербайджан, а затем закачивать его в трубопроводы Южного газового коридора, соединяющего Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию.

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Однако, как признают в Турции, на это могут уйти годы. Обсуждение альтернативных поставок туркменского газа в обход России велось и раньше, но без особого успеха. Но конфликт на Украине и нестабильность на энергетических рынках «возродили многие идеи о маршрутах транспортировки энергоносителей, которые ранее считались маловероятными».

Отмечается, что уже принято решение удвоить мощность газопровода TANAP до 32 млрд куб. м. В настоящее время Туркменистан поставляет почти треть добываемого газа в Китай, остальная часть реализуется внутри страны и доставляется в Россию.

Дружба дружбой

На саммите прошли и двусторонние встречи. Так, президенты Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы совместного освоения нефтегазового месторождения «Достлук» («Дружба») в Каспийском море. В январе прошлого года был подписан меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения.

Сообразили на троих
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: president.az

Помимо этого, Ашхабад заинтересован и в Транскаспийском международном транспортном маршруте Восток – Запад через Каспийское море, который еще называют Срединным коридором. Его маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и потом в Европу. К тому же предусмотрено ответвление в сторону Турции и продолжение европейского коридора. При этом территорию России проект обходит.

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Однако для Туркменистана важен и проект газопровода TAPI (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия), который начали строить еще в 2015 году, после чего сроки его запуска неоднократно переносились. Общая протяженность маршрута составляет 1814 км, мощность — порядка 30 млрд куб. м газа в год. Россия также заинтересована в этом проекте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Наиболее проблемным из-за внутренней нестабильности считался афганский участок трубы. После захвата власти талибы подтвердили, что заинтересованы в реализации проекта. Для Москвы же вопрос поставки газа Афганистану становится всё более актуальным из-за кризиса в отношениях с ЕС.

«На сегодняшний день для Туркменистана TAPI является фактически единственным новым инструментом заработка на голубом топливе, и без участия России в проекте это будет проблематично», — считает главный редактор журнала «Геоэнергетика.инфо» Борис Марцинкевич.

Чем больше газа, тем больше авторитета

Турция хочет поставлять туркменский газ через Азербайджан, отметил в разговоре с «Известиями» доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

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— На это есть следующие причины: во-первых, это очередная связка с участницами Организации тюркских государств, укрепление туркоцентричной системы; во-вторых, это выгодное предложение на фоне имеющегося европейского спроса на нероссийские источники энергии. По словам вице-президента страны Фуата Октая, у Анкары есть целых три варианта, как обеспечить поставки газа из Туркменистана в Турцию, и она прощупывает почву по всем трем направлениям одновременно, — пояснил эксперт.

Политолог отметил, что Октай не упоминал в своей речи трубопровод TANAP. Однако, как предполагает эксперт, имелся в виду именно он.

TANAP — часть Южного газового коридора и единственный трубопровод, по которому газ из Азербайджана может пройти через Турцию в Грецию. А уже из Греции после стыковки TANAP с TAP газ поступает в Албанию, Болгарию, Италию и на центральноевропейские рынки. Не исключено, что эта инициатива с участием Ашхабада может создать конкуренцию «Газпрому» по поставке топлива в Европу и Турцию. До этого уже обсуждалось, что Южный газовый коридор может представлять опасность для России только в случае присоединения к данной инициативе Туркменистана. Во многом из-за того, что Азербайджан, закупающий газ у Тегерана и Ашхабада, не справился бы с таким объемом поставок. Теперь, как мы видим, эта угроза явно выше и ощутимее», — полагает тюрколог.

По словам Аваткова, чем больше путей у Турции, по которым в республику стекается газ, тем выше авторитет Анкары в качестве газового хаба.

Сообразили на троих
трубы
Фото: REUTERS/Lisa Leutner

— Следовательно, тем больше у страны возможностей расти как мировая держава, тем выгоднее условия для торга. Только есть вопросы, где выгода России в этом и есть ли она, — пояснил специалист.

Схожую позицию разделяет и ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

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Туркменистан ориентирован на многовекторную политику и придерживается принципа нейтралитета. У страны также очень прочные контакты с Китаем, туда поставляется большая часть газа. Любая политика в этом регионе завязана на энергетику и экономику в целом. Ашхабад не заинтересован в том, чтобы устанавливать с кем-то прочные союзнические отношения, в противном случае это будет мешать его экспорту. Если Туркменистан присоединится к ОТГ, то это означает, что Ашхабад отдает себя на откуп Турции. Анкара, стараясь реализовать свои пантюркистские взгляды и концепции, пытается подмять и культуру, и армию под себя. У турок очень большие аппетиты на эти территории, — отмечает эксперт в разговоре с «Известиями».

По мнению специалиста, Туркменистан не собирается отказываться от своей политики.

— Естественно, Россия к этому относится позитивно. К тому же никто из стран постсоветского пространства не готов поддержать идею Анкары о создании общей армии Турана. Ведь неизвестно, куда эта армия заведет своих последователей. Желание Турции вовлечь Туркменистан в сферу турецких интересов, в ОТГ опять не нашла понимания у Ашхабада. Пока страна придерживается в первую очередь политики нейтралитета, она не готова подчинять свою политику Турецкой Республике, — считает Надеин-Раевский.

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