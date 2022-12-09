«Вопрос с проливами Анкара и Москва смогут урегулировать»

Россия и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами «‎Мир »‎, она будет представлена и внедрена к началу следующего туристического сезона в мае . Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин. Он подчеркнул, что ряд турецких отелей и магазинов уже начал принимать оплату в рублях. По словам главы РТДС, Москва и Анкара ищут решение вопроса с проходом судов без страховки через Босфор . Один из предлагаемых вариантов — создать совместную страховую компанию . Проблему удастся урегулировать, так как Анкара настроена на поиск решения, заверил глава совета.

«‎Меры по проходу судов через Босфор оставляют поле для маневра»‎

— 1 декабря Анкара запретила проход через Босфор судов без страховки P&I. Это привело к тому, что на входе в проливы скопилось около сотни судов, среди них есть российские и казахстанские корабли. В МИД РФ уже выразили озабоченность ситуацией и предупредили: если компании не смогут решить этот вопрос, то Москва может поднять его на политический уровень. Что вам известно о переговорах с Турцией по этому вопросу?

— Конечно, этот вопрос Анкара и Москва смогут урегулировать . Я знаю, что сейчас стороны обсуждают варианты решения: либо выбора [определенной] страховой компании, либо разрешения российским страховщикам также участвовать в этом процессе [прохода судов через проливы]. Возможен и третий вариант — создание совместной страховой компании .

Как мы видим, процесс обязательно найдет свое решение, потому что турки, они очень прагматичные ребята и не будут обрубать те каналы, которые в итоге дают им определенные средства заработать, — потому обязательно найдутся пути решения. И мы видим, что само политическое руководство Турции, оно достаточно гибкое и ищет эти решения. Меры по проходу судов через Босфор не кардинальные, то есть они всегда оставляют какое-то поле для маневра .

— Как скоро они смогут найти это решение?

— Во всем, что касается логистики, движения товаров, решения находятся довольно-таки быстро. У нас существует в рамках межправительственной комиссии целая рабочая группа по этому вопросу. Мы можем надеяться, что решение это будет найдено в ближайшие дни.

«‎К началу сезона РФ и Турция представят альтернативы «Миру»

— Начиная с сентября под давлением американских санкций банки Турции отказались от работы с картой «Мир». Как продвигаются переговоры с Анкарой на эту тему? И действительно ли российские туристы могут оплачивать отели в Турции рублями?

— РФ и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами «‎Мир»‎, скоро она обязательно будет представлена . Это многогранный вопрос. Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции — она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему — были отказы от обслуживания карт «Мир». Но тут же появились другие варианты, которые позволяют рассчитываться картами без всякого рода финансовых операторов и посредников.

Можно ли рассчитаться в отелях напрямую рублями? Да, действительно можно. Бизнес тоже идет навстречу , в этой сфере с Турцией налажено межбанковское сотрудничество. Существует еще бизнесовый подход к этой теме, находятся различные варианты, которые позволяют установить такого рода взаимоотношения с отелями. Я знаю, что некоторые из них действительно уже принимают рублевые расчеты, даже некоторые магазины их принимают.

Сколько их вообще работает на территории Турции? Конечно, сказать сложно, потому что такой статистики нет. Мы также понимаем, что в основном это всё происходит в тех традиционно туристических зонах, где поток наших граждан довольно большой.

— Можно ли ожидать, что к началу следующего сезона в мае–июне уже какие-то альтернативы системе «‎Мир»‎ будут представлены для широкой общественности?

— Конечно. Не забываем, что для Турции российский турпоток — это достаточно значимый сегмент общего туристического потока , традиционный (в конце ноября в турецком минтуризме прогнозировали, что до конца года страна примет до 5 млн туристов из РФ. — «‎Известия»‎).

Турецкая сфера гостеприимства понимает пожелания наших туристов, их чаяния, предпочтения. Поэтому с российскими гостями турецкому бизнесу работать довольно просто и понятно. Исходя из этого, естественно, Турция будет создавать более удобные условия для осуществления туристических поездок. И в том числе одно из самых главных условий — обеспечить удобные методы расчета. Москва и Анкара эти вещи сейчас прорабатывают, к началу сезона стороны обязательно представят альтернативы «Миру» .

«‎Турция изначально была не на нулевых позициях»‎

— Ранее в Минэкономразвития заявили о двукратном росте товарооборота РФ с Турцией: в январе–сентябре 2022 года торговля двух стран достигла $47 млрд, до конца года она может превысить $60 млрд. Как вы оцениваете этот год для отношений двух стран с точки зрения бизнеса? В каких сферах особенно заметно возросшее присутствие турков на российском рынке?

— 2022 год стал довольно успешным в деле развития российско-турецких отношений в силу целого ряда обстоятельств. У нас увеличился и товарооборот, и взаимные инвестиции, обмен технологиями и готовой продукцией, промышленная интеграция .

Но здесь нужно понимать, что Турция изначально была не на нулевых позициях . У нас был достаточно серьезный товарооборот, и не только по овощам , как некоторые полагают, но и по промышленным товарам. То есть у нас достаточно большой был экспорт в Турцию и до этого года, в том числе сырья и продуктов его переработки , химических компонентов и так далее. Из Турции был достаточно большой экспорт промышленного оборудования, запчастей и прочего.

В этом году структура экспорта из Турции сильно развилась, прежде всего в легкой промышленности, потому что произошли вполне понятные и понимаемые процессы замещения европейских товаров другими. Не все фирмы, скажем так, нашли возможности продолжать работать в РФ. Соответственно, освободились некоторые ниши, которые заполнили турецкие производители. Они предлагают вполне соизмеримые соотношения цены–качества .

Но и без этого у Турции достаточно большой промышленный потенциал. Это довольно индустриально развитая страна, поэтому они нарастили и в том числе экспорт в РФ промышленного оборудования.

Российские компании всё чаще регистрируются в турецкой юрисдикции, какие-то производственные циклы были перенесены в Турцию , чтобы преодолеть недружественные действия ряда зарубежных стран. Нужно отметить, что промышленный потенциал РФ продолжает оставаться на мировой арене востребованным, несмотря на санкции.

«‎Место уже занято»‎

— Как ранее писали «‎Известия»‎, по состоянию на сентябрь российский рынок покинуло свыше 3 тыс. иностранных компаний. Их место заняли в основном фирмы из Турции. Насколько это долгосрочная тенденция? Если фирмы Запада в следующем году решат вернуться на российский рынок, приведет ли это к тому, что турецкая продукция перестанет быть востребована в РФ?

— Нет причин для того, чтобы Турция уходила с российского рынка , потому что мы понимаем: это наш достаточно серьезный торговый партнер с очень давней историей. Поэтому никуда они не уйдут.

А касательно того, что если кто-то из ушедших ранее решит вернуться, ну, здесь, знаете, это как в семье, где развелись муж и жена. А потом причины появились для того, чтобы они снова воссоединились. Эти причины могут существовать? Могут. Но бывает ли это часто? Это бывает достаточно редко . И здесь то же самое: если кто-то захочет вернуться, во-первых, не надо думать, что это место его ждет. То есть за него надо еще будет побороться. По сути дела, надо будет заново пройти этот маркетинговый путь, серьезно восстановить свои позиции, потому что здесь уже кто-то место занял, развился и завоевал сердца потребителей, нашел свое место в производственных цепочках. Конечно, у кого-то из решивших вернуться на российский рынок это получится.