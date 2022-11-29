Пролив воли: как закрытие Босфора для судов без страховки P&I скажется на РФ
Решение Турции запретить проход через Босфор судов без страховки P&I может осложнить поставки продовольствия — специализированные компании не станут рисковать и сотрудничать с любыми перевозчиками из РФ. Такие опасения в беседе с «Известиями» выразили в Российском зерновом союзе (РЗС). Анкара намерена ввести новый закон уже 1 декабря. Свыше 95% мирового танкерного флота P&I страхует Великобритания, которая с 5 декабря перестанет работать с судами, перевозящими российскую нефть. В Российско-турецком деловом совете предполагают, что Анкара может создать новую страховую компанию, которая не будет зависеть от санкций Запада. В парламенте Турции «Известия» заверили: страна точно не станет принимать решения в ущерб торговле с Россией.
Ущерб по касательной
С 1 декабря Турция закрывает проход через Босфор судов без страховки P&I. Запрет коснется в первую очередь танкеров, перевозящих нефть, пишет Bloomberg со ссылкой на циркуляр минтранса Турции. Перевозчики должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором говорится, что для конкретного рейса и груза предоставлено покрытие P&I. Этот термин расшифровывается как «страховка защиты и возмещения убытков», она оговаривает ответственность перед третьими лицами. Ее предоставляет особый клуб P&I.
Такая страховка обеспечивает покрытие бессрочных рисков, которые традиционные компании не хотят страховать. Например, ущерб, причиненный грузу во время перевозки, «военные риски», а также опасность для окружающей среды: разливы нефти и загрязнение.
Великобритания — лидер в области страхования P&I: королевство предоставляет 60% мирового покрытия. Международная группа P&I Clubs базируется в Лондоне и обеспечивает страховку 95% мирового танкерного флота. С 5 декабря всем страховым компаниям Великобритании будет запрещено заключать контракты с судами, перевозящими российскую нефть. Минфин королевства тем самым, по сути, перекроет перевозчикам из РФ доступ к крупнейшему рынку страхования в мире — Lloyd's. С 5 февраля 2023 года запрет планируют расширить на нефтепродукты из РФ.
Продовольствия эта мера коснуться не должна, однако, как уточнил «Известиям» президент РЗС Аркадий Злочевский, это может еще сильнее затруднить получение страховок для любых перевозчиков из РФ. Что в конечном итоге отразится на стоимости товаров.
— Страховки у российских компаний пока есть, — пояснил глава РЗС. — Но они стали дороже, и появились проблемы с заключением контрактов. Если Турция установит, что только определенные виды страховок могут проходить через Босфор, то это сильно увеличит ущерб для всех российских компаний, в том числе в аграрной сфере.
Страхование перевозок в Черноморском регионе и без того дорогое. В апреле андеррайтеры взимали до 10% стоимости судна как актива в качестве дополнительной премии за «военный риск». Эти цены могут еще вырасти после принятия Турцией решения по Босфору, заключил Аркадий Злочевский.
До сих пор неизвестны условия прохода судов: достаточно ли будет турецким властям страховок от клубов дружественных стран (например, КНР) или же понадобится P&I именно от клуба Великобритании.
В МИД Турции не ответили на вопросы «Известий».
Соучредитель консалтинговой группы по сельскому хозяйству Consus Энджи Сетцер считает, что решение Турции сократит потенциал РФ по отгрузке зерна.
— Россия всё время говорила, что подобные меры ограничивают ее возможности по поставкам продовольствия, а Запад это отрицал. Теперь же это будет доказательством ограничений, если страховщики откажутся предоставлять покрытие российским грузоотправителям, — пояснила эксперт «Известиям».
Она отметила: вряд ли ООН «позволит чему-то подобному оставаться в силе очень долго», поскольку это ограничит возможности по отгрузке, повысит мировые цены на зерно и повредит переговорам о продлении зерновой сделки.
Будут другие способы
Директор Российско-Турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин пояснил «Известиям», что нововведение Анкары создает тупик: «Организации из РФ вряд ли смогут застраховать перевозку при недружественном поведении основной компании [из Великобритании], а та вряд ли пойдет на какие-то поблажки, которые позволят этот груз все-таки застраховать».
— Единственное, в чем может быть достигнута какая-то договоренность — это в неких компромиссных решениях. Их может быть сразу несколько. Первое — мы видим, что существуют сделки, которые вроде как не должны быть, но они есть. И это связано с формальным преодолением этих порогов и ограничений, которые на бумаге будут соблюдаться, на деле же всё будет намного проще, — пояснил глава совета.
Второе — Турция может создать под эту ситуацию новую страховую группу или компанию. Третье — «на страховой рынок в срочном порядке могут быть допущены какие-то иные игроки», уточнил Алексей Егармин.
Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что в РФ может появиться собственная компания для страхования морских перевозок нефти, также страна изучает возможность сотрудничества с такими организациями из дружественных государств.
— Турецкие партнеры, что бы они ни говорили, также заинтересованы в работе этого канала, потому что, по сути, он обеспечивает им серьезные и стабильные поступления в казну. И то, каким образом они будут преодолевать это, мы в ближайшее время узнаем, — отметил в беседе с «Известиями» директор РТДС.
«Известия» направили запрос в посольство РФ в Анкаре.
Турция и Россия — хорошие партнеры
В парламенте Турции «Известиям» подтвердили планы ввести по поводу страховки P&I. Однако уточнили: цель усилить давление на РФ не стояла.
— Не думаю, что решение Турции запретить проход без страховки повлияет на российские суда. Могут быть какие-то особые правила, которые Анкара введет для судов из РФ. На российские поставки продовольствия это, полагаю, также не повлияет, — заявил «Известиям» депутат турецкого парламента, глава Партии инноваций Озтюрк Йылмаз.
По его словам, запрет не скажется и на торговле между Россией и Турцией — Анкара пытается наладить отношения с Москвой и не в ее интересах создавать препятствия для этого.
— Я полагаю, что со стороны РФ может быть некоторая обеспокоенность. Но если будут какие-то проблемы из-за решения, которое должно быть введено в действие 1 декабря, то Турция также могла бы рассмотреть другие варианты для российских судов, чтобы облегчить их проход через проливы. Турция и Россия — хорошие партнеры, сотрудничают во многих областях, поэтому они не навредят друг другу, особенно на данном этапе, — заверил парламентарий.
Автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев отмечает, что конкретно зерна новые ограничения никак не коснутся — в первую очередь они связаны с нефтяным грузом.
— Но я уверен, что Москва и Анкара попытаются найти выход из этой ситуации и создать альтернативные возможности, — уточнил эксперт «Известиям».
Решение Турции ввести подобные меры, как уточняет Bloomberg со ссылкой на представителя властей республики, также связано с санкциями против российских нефтеперевозчиков. Запрет на страхование станет ключевым элементом в плане G7 по установлению потолка цен на экспорт российской нефти, отмечают в Financial Times. Но страны ЕС пока не могут договориться о цене будущего ограничения: ФРГ и Франция предлагают сохранить потолок в $60–70, в то время как Польша настаивает на $20.
Запрет на страхование судов с нефтью из РФ с 5 декабря вводят, помимо Лондона, ЕС и США. К нему могут присоединиться также Япония и Австралия. Россия неоднократно утверждала, что не будет продавать нефть ни одной стране, которая введет ценовой потолок. Зампред правительства РФ Александр Новак 1 сентября заявил: РФ не будет работать «на нерыночных условиях». Индия и Китай — два главных покупателя российской нефти — не подтвердили готовность согласиться с ценовым потолком от G7.