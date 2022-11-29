Пролив воли: как закрытие Босфора для судов без страховки P&I скажется на РФ

Решение Турции запретить проход через Босфор судов без страховки P&I может осложнить поставки продовольствия — специализированные компании не станут рисковать и сотрудничать с любыми перевозчиками из РФ. Такие опасения в беседе с «Известиями» выразили в Российском зерновом союзе (РЗС). Анкара намерена ввести новый закон уже 1 декабря. Свыше 95% мирового танкерного флота P&I страхует Великобритания , которая с 5 декабря перестанет работать с судами, перевозящими российскую нефть. В Российско-турецком деловом совете предполагают, что Анкара может создать новую страховую компанию , которая не будет зависеть от санкций Запада. В парламенте Турции «Известия» заверили: страна точно не станет принимать решения в ущерб торговле с Россией .

Ущерб по касательной

С 1 декабря Турция закрывает проход через Босфор судов без страховки P&I . Запрет коснется в первую очередь танкеров, перевозящих нефть , пишет Bloomberg со ссылкой на циркуляр минтранса Турции. Перевозчики должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором говорится, что для конкретного рейса и груза предоставлено покрытие P&I. Этот термин расшифровывается как «страховка защиты и возмещения убытков», она оговаривает ответственность перед третьими лицами. Ее предоставляет особый клуб P&I.

Такая страховка обеспечивает покрытие бессрочных рисков, которые традиционные компании не хотят страховать. Например, ущерб, причиненный грузу во время перевозки, «военные риски», а также опасность для окружающей среды: разливы нефти и загрязнение.

Пролив воли Фото: REUTERS/Umit Bektas

Великобритания — лидер в области страхования P&I : королевство предоставляет 60% мирового покрытия. Международная группа P&I Clubs базируется в Лондоне и обеспечивает страховку 95% мирового танкерного флота. С 5 декабря всем страховым компаниям Великобритании будет запрещено заключать контракты с судами, перевозящими российскую нефть . Минфин королевства тем самым, по сути, перекроет перевозчикам из РФ доступ к крупнейшему рынку страхования в мире — Lloyd's. С 5 февраля 2023 года запрет планируют расширить на нефтепродукты из РФ.

Продовольствия эта мера коснуться не должна , однако, как уточнил «Известиям» президент РЗС Аркадий Злочевский, это может еще сильнее затруднить получение страховок для любых перевозчиков из РФ . Что в конечном итоге отразится на стоимости товаров.

— Страховки у российских компаний пока есть , — пояснил глава РЗС. — Но они стали дороже, и появились проблемы с заключением контрактов . Если Турция установит, что только определенные виды страховок могут проходить через Босфор, то это сильно увеличит ущерб для всех российских компаний, в том числе в аграрной сфере .

Страхование перевозок в Черноморском регионе и без того дорогое. В апреле андеррайтеры взимали до 10% стоимости судна как актива в качестве дополнительной премии за «военный риск». Эти цены могут еще вырасти после принятия Турцией решения по Босфору, заключил Аркадий Злочевский.

До сих пор неизвестны условия прохода судов: достаточно ли будет турецким властям страховок от клубов дружественных стран (например, КНР) или же понадобится P&I именно от клуба Великобритании .

В МИД Турции не ответили на вопросы «Известий».

Справка «Известий» Зерновые поставки из РФ в основном идут через порты в Черном и Азовском морях: Новороссийск, Порт-Кавказ и Ростов-на-Дону. А через Босфор и Дарданеллы экспорт шел в другие страны: Египет, Италию, Грецию и саму Турцию. Новороссийск стал лидером по экспортным отгрузкам зерна и продуктов его переработки за сезон-2021/22 — через него отправлено 14,7 млн т зерновых. Порт-Кавказ отгрузил 9 млн т, порт Ростов-на-Дону — 3,9 млн т продукции.

Соучредитель консалтинговой группы по сельскому хозяйству Consus Энджи Сетцер считает, что решение Турции сократит потенциал РФ по отгрузке зерна .

Пролив воли Фото: ТАСС/Эрик Романенко

— Россия всё время говорила, что подобные меры ограничивают ее возможности по поставкам продовольствия, а Запад это отрицал. Теперь же это будет доказательством ограничений , если страховщики откажутся предоставлять покрытие российским грузоотправителям, — пояснила эксперт «Известиям».

Она отметила: вряд ли ООН «позволит чему-то подобному оставаться в силе очень долго», поскольку это ограничит возможности по отгрузке, повысит мировые цены на зерно и повредит переговорам о продлении зерновой сделки .

Будут другие способы

Директор Российско-Турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин пояснил «Известиям», что нововведение Анкары создает тупик: «Организации из РФ вряд ли смогут застраховать перевозку при недружественном поведении основной компании [из Великобритании], а та вряд ли пойдет на какие-то поблажки, которые позволят этот груз все-таки застраховать».

— Единственное, в чем может быть достигнута какая-то договоренность — это в неких компромиссных решениях . Их может быть сразу несколько. Первое — мы видим, что существуют сделки, которые вроде как не должны быть, но они есть. И это связано с формальным преодолением этих порогов и ограничений, которые на бумаге будут соблюдаться, на деле же всё будет намного проще , — пояснил глава совета.

Второе — Турция может создать под эту ситуацию новую страховую группу или компанию . Третье — «на страховой рынок в срочном порядке могут быть допущены какие-то иные игроки», уточнил Алексей Егармин.

Пролив воли Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что в РФ может появиться собственная компания для страхования морских перевозок нефти , также страна изучает возможность сотрудничества с такими организациями из дружественных государств.

— Турецкие партнеры, что бы они ни говорили, также заинтересованы в работе этого канала , потому что, по сути, он обеспечивает им серьезные и стабильные поступления в казну. И то, каким образом они будут преодолевать это, мы в ближайшее время узнаем, — отметил в беседе с «Известиями» директор РТДС.

«Известия» направили запрос в посольство РФ в Анкаре.

Справка «Известий» Турция не в первый раз использует проливы в качестве политического инструмента. В марте Анкара воспользовалась конвенцией Монтре и запретила проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей. А 7 октября Турция увеличила плату на проход через проливы — причем сразу в пять раз. Конвенция Монтре позволяет турецким властям повышать тарифы за использование маяков, эвакуацию торговых судов и медицинское обслуживание. Увеличение стоимости Анкара объяснила инфляцией и снижением стоимости золота. По данным турецких СМИ, ежегодный доход республики от прохода через проливы увеличится с $40 млн до $200 млн.

Турция и Россия — хорошие партнеры

В парламенте Турции «Известиям» подтвердили планы ввести по поводу страховки P&I. Однако уточнили: цель усилить давление на РФ не стояла .

— Не думаю, что решение Турции запретить проход без страховки повлияет на российские суда. Могут быть какие-то особые правила, которые Анкара введет для судов из РФ. На российские поставки продовольствия это, полагаю, также не повлияет , — заявил «Известиям» депутат турецкого парламента, глава Партии инноваций Озтюрк Йылмаз.

По его словам, запрет не скажется и на торговле между Россией и Турцией — Анкара пытается наладить отношения с Москвой и не в ее интересах создавать препятствия для этого.

— Я полагаю, что со стороны РФ может быть некоторая обеспокоенность. Но если будут какие-то проблемы из-за решения, которое должно быть введено в действие 1 декабря, то Турция также могла бы рассмотреть другие варианты для российских судов, чтобы облегчить их проход через проливы. Турция и Россия — хорошие партнеры, сотрудничают во многих областях, поэтому они не навредят друг другу, особенно на данном этапе, — заверил парламентарий.

Пролив воли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев отмечает, что конкретно зерна новые ограничения никак не коснутся — в первую очередь они связаны с нефтяным грузом.

— Но я уверен, что Москва и Анкара попытаются найти выход из этой ситуации и создать альтернативные возможности, — уточнил эксперт «Известиям».

Решение Турции ввести подобные меры, как уточняет Bloomberg со ссылкой на представителя властей республики, также связано с санкциями против российских нефтеперевозчиков. Запрет на страхование станет ключевым элементом в плане G7 по установлению потолка цен на экспорт российской нефти, отмечают в Financial Times. Но страны ЕС пока не могут договориться о цене будущего ограничения: ФРГ и Франция предлагают сохранить потолок в $60–70, в то время как Польша настаивает на $20.