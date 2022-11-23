Саммит всё знает: какие проблемы обсудили лидеры ОДКБ в Ереване

Несмотря на проблемы в ОДКБ, совместная работа стран этого блока помогает обеспечивать защиту национальных интересов, заявил Владимир Путин 23 ноября на саммите организации в Ереване. При этом он предложил коллегам обсудить все спорные моменты без камер. Одной из главных тем встречи стали вопросы, связанные с армяно-азербайджанским урегулированием . При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян посетовал, что внутри ОДКБ до сих пор не сложился консенсус насчет действий Азербайджана на границе страны .

Разные настроения

В Ереване, где собрались лидеры стран ОДКБ, было неспокойно. В городе проходило сразу несколько митингов . Так, родители без вести пропавших и плененных армянских военнослужащих устроили шествие в сторону посольства России с требованием помочь вернуть их сыновей. В руках они держали плакаты с призывами, адресованными в основном российскому президенту. Также в городе проходил пророссийский митинг в честь приезда Владимира Путина. Планировалась в Ереване и акция недовольных политикой Москвы. Она не состоялась: лидера Европейской партии Армении Тиграна Хзмаляна, который готовил этот митинг, задержали. Впрочем, этот инцидент никак не отразился на проведении саммита.

В аэропорту Звартноц прямо у трапа Владимира Путина встречал не только Никол Пашинян, но и почетный караул. Обменявшись приветствиями, политики решили продолжить разговор уже в российском Aurus по пути на саммит, который прошел в гостинице «Двин». Там политиков ожидали лидеры остальных стран ОДКБ. Во время общего фотографирования глава России не упустил возможности пообщаться с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, которого на днях переизбрали на очередной срок .

Саммит все знает_3 Президент РФ Владимир Путин, прибывший для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в аэропорту Еревана Фото: РИА Новости/Арам Нарсесян

Заседание совета организации неожиданно началось с критики объединения. Никол Пашинян пожаловался на неэффективность ОДКБ в решении очень важных для армянской стороны вопросов . Так, он указал, что в организации всё еще нет консенсуса относительно действий Баку на границе с Арменией.

— Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий и фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении . Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами, и я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ, — заявил премьер.

Саммит все знает_1 Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване сообщили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении — Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области. К Карабаху они отношения не имеют. В Баку в свою очередь заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе.

Также Никол Пашинян указал на неэффективность организации в решении конфликта между членами ОДКБ — Киргизией и Таджикистаном . Столкновения между жителями районов двух стран всё еще возникают из-за спорных участков границы. Впрочем, премьер Армении нашел и позитивные моменты в работе организации. Успехом, по его мнению, можно назвать оперативную реакцию на волнения в Казахстане : вопрос удалось решить за ночь. Именно это позволило избежать внутригосударственного хаоса, резюмировал он.

Защита суверенитета

В работе ОДКБ действительно есть проблемы, отметил Владимир Путин. Однако, несмотря на сложности, объединение всё же приносит пользу, помогая защищать суверенитет стран-членов , подчеркнул президент.

— Сегодня мы поговорим, думаю, что без всяких камер, об этом и поподробнее, — заявил глава РФ, также пообещав отдельно обсудить ситуацию на Украине.

Саммит все знает_2 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Российский лидер согласился, что вопросы, связанные с армяно-азербайджанским урегулированием, требуют внимания ОДКБ. При этом он выразил надежду на то, что договоренности между лидерами России, Армении и Азербайджана позволят в итоге выйти на достижение мирного договора. Главу РФ поддержал руководитель Казахстана . Благодаря миротворческим усилиям России, по мнению Токаева, стороны могут подписать мирный договор. В последний раз лидеры РФ, Армении и Азербайджана встречались в Сочи 1 ноября. Стороны согласовали совместное заявление.

Как отметил в беседе с «Известиями» директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян, пока ОДКБ не удалось определить свою реакцию на агрессию Азербайджана против Армении . Однако в ближайшем будущем не стоит ждать каких-либо кардинальных изменений по этому вопросу, предупредил эксперт. Прежде всего это связано с тем, что деятельность России — главного члена ОДКБ — сейчас сфокусирована на украинском направлении, пояснил он.

Несмотря на разногласия, в организации осознают необходимость дальнейшего военного сотрудничества. Так, генсек ОДКБ Станислав Зась отметил, что в нынешней политической обстановке организация остро нуждается в «укреплении военной составляющей» . С этим согласны и в Белоруссии.

Саммит все знает_4 Президент РФ Владимир Путин во время очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе в Ереване Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Сейчас настало время предметно обсудить вопросы военно-политического взаимодействия, обеспечения безопасности на площадке ОДКБ. Их актуальность растет изо дня в день, — сказал президент республики Александр Лукашенко.

Кроме того, лидеры обсудили и ситуацию в Афганистане. Как отметил Владимир Путин, обстановка в Кабуле остается сложной . Российский лидер призвал продолжать плотную работу по своевременному выявлению угроз терроризма, экстремизма и наркопреступности. В этом его поддержал лидер Казахстана. По его словам, Астана продолжит работать с руководством Афганистана для решения острых социально-экономических проблем этой страны.

После саммита Владимир Путин пообщался тет-а-тет с премьер-министром Армении . На встрече они обсудили двусторонние отношения, а также перспективы карабахского урегулирования.