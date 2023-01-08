Реклама
Прямой эфир
Общество
Шахназаров осудил Смольянинова за слова о готовности «воевать за ВСУ»
Армия
РФ и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения
Мир
Умер президент футбольного клуба «Васко да Гама» Карлос Роберто де Оливейра
Происшествия
Число погибших при ударе ВСУ по Старобешевской ТЭС выросло до двух
Мир
Welt сообщила о планах Польши убедить НАТО в необходимости ослабить РФ
Мир
Минобороны РФ рассказало о провокации ВСУ в Харьковской области
Мир
Пожар вспыхнул в крупнейшем торговом центре Баку
Мир
Принца Гарри исключили из церемонии коронации короля Великобритании Карла III
Общество
Утром 9 января москвичей ожидают морозы и гололедица
Мир
Глава минэкономики ФРГ не исключил поставки танков Leopard Киеву
Спорт
ХК «Сочи» повторил антирекорд «Спартака» в матче КХЛ по числу поражений подряд
Мир
В Финляндии исключили размещение ядерного оружия после вступления в НАТО
Сюжет:

Глава минэкономики ФРГ не исключил поставки танков Leopard Киеву

Глава минэкономики ФРГ Хабек не исключил поставки танков Leopard Киеву
0
Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия не исключает поставок танков Leopard Украине. Об этом заявил министр экономики страны Роберт Хабек в интервью немецкому телеканалу ARD 8 января.

Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО
Помогает бороться с артиллерией, поддерживает пехоту, бьет по стационарным целям

Он отметил, что правительство ФРГ будет внимательно следить за дискуссией, которая сейчас ведется в стране по этому вопросу, и согласовывать свои действия с партнерами.

В рамках интервью также упоминалось, что танки Leopard являются более серьезной и эффективной техникой, нежели боевые машины пехоты (БМП) Marder, которые ранее Киев получил от Берлина.

Ранее 8 января сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не планирует отправлять танки Leopard на Украину.

Он пояснил, что данный шаг может быть сигналом о вовлеченности в боевые действия, поэтому такие решения следует принимать осторожно и с оглядкой на действия союзников.

Накануне аналогичный вердикт по поставкам Leopard озвучили в Польше. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что этого не произойдет без основательной поддержки и включенности других государств.

Между тем 5 января стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены БМП американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023