Польша отказалась передавать Украине танки Leopard

Польша не намерена поставлять на Украину танки Leopard. Об этом в субботу, 7 января, заявил журналистам премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Так он прокомментировал публикацию в газете The Wall Street Journal, в которой со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата утверждается, что Варшава решила передать Киеву немецкие боевые машины.

«Мы сами наши очередные танки пока не намерены передавать. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать», — сказал премьер-министр.

Ранее, 23 декабря, офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс рассказал о том, что Польша истратила больше трети своего военного потенциала на помощь Украине. Он рассказал, что Варшава направила Киеву танки, артиллерийские установки и снаряды, а также советские зенитные ракетные комплексы С-125 «Нева».

29 ноября Моравецкий заявил, что Варшава не отдаст Киеву свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, так как они должны «служить для защиты польского неба».

До этого, 28 ноября, посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что в стране начали пустеть склады военной техники НАТО из-за помощи Украине. По его мнению, частично причина этого в усталости жителей стран от помощи Киеву и в том, что многие государства больше не готовы финансировать новые поставки вооружений Украине.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для российских военных.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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