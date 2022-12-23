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Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35
Сюжет:

В Польше заявили об истощении военного потенциала из-за помощи Украине

Польский офицер Купс рассказал о передаче 40 процентов военного потенциала Варшавы Украине
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Польша истратила больше трети своего военного потенциала на помощь Украине. Об этом в среду, 21 декабря, заявил офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс в интервью Super Express, опубликованном на YouTube.

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Купс рассказал, что Варшава направила Киеву танки, артиллерийские установки и снаряда, а также советские зенитные ракетные комплексы С-125 «Нева».

«Польша передала Украине почти 40% своего военного потенциала», ― подчеркнул экс-военнослужащий.

Купс выразил настороженность в связи в текущей политикой польских властей в отношении военной поддержки Украины. По его мнению, страна не должна забывать о развитии собственного оборонного потенциала.

Также офицер обратил внимание на то, что российская сторона каждый день в ходе спецоперации по защите Донбасса выпускает по врагу 45 тыс. снарядов калибра 152 мм. Украина же, в свою очередь, каждый день выпускает по 7 тыс. снарядов калибром 155 мм. При этом отмечается, что американский ВПК, например, производит только 15 тыс. снарядов в месяц.

22 декабря стало известно, что министерство обороны Нидерландов направит в Польшу восемь истребителей F-35, чтобы участвовать в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Восточной Европой. Самолеты будут находиться в Польше в феврале и марте 2023 года.

Накануне полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что возможности НАТО помогать Украине стремительно сокращаются, что ставит под сомнение продолжение помощи в будущем. По его словам, страны альянса исчерпали большую часть своих боеприпасов и оружия.

Ранее, 29 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не отдаст Киеву свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, так как они должны «служить для защиты польского неба».

28 ноября посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что в стране начали пустеть склады военной техники НАТО из-за помощи Украине. По его мнению, частично причина этого в усталости жителей стран от помощи Киеву и в том, что многие государства больше не готовы финансировать новые поставки вооружений Украине.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для российских военных.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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