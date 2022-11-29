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Моравецкий заявил об отказе Варшавы отдать Киеву свои ЗРК Patriot

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Варшава не отдаст Киеву свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник, 29 ноября, отвечая журналистам на вопрос о возможности передачи Patriot Украине.

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«Нет. Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые к нам поступают», — сказал он.

Ранее, 25 ноября, в правительстве ФРГ заявили об обсуждении с союзниками предложения Польши о размещении на западе Украины зенитных ракетных комплексов Patriot, передает RT.

Ранее, 24 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею передачи немецких зенитных ракетных комплексов Patriot Украине. Как пояснил президент, после происшествия в Пшеводуве в стране убедились, что восточная польская граница и западная украинская граница — это одно и то же пространство.

До этого, 20 ноября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны. Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба, передает НСН. Польша приняла это предложение.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

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