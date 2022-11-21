Минобороны ФРГ заявило о «брешах» в европейской системе ПВО после инцидента в Польше
Инцидент с падением ракет в Польше проявил серьезные «бреши» в европейской системе противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в воскресенье, 20 ноября.
Она добавила, что власти Германии рекомендовали Польше истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot для защиты неба. Кроме того, по ее словам, из-за экономии в последние десятилетия бундесвер столкнулся с проблемами.
«Мы должны стать лучше во всех областях. В частности, в области противовоздушной обороны. В Европе есть бреши», — сказала она в интервью газете Rheinische Post.
15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.
Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.
16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.