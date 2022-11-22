Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар произошел в 40-этажном доме в центре Москвы
Мир
TAC заявил о ловушке для НАТО из-за слов Зеленского о ракетах в Польше
Мир
СМИ уличили расстрелявшую военных ВС РФ бригаду ВСУ в связи с НАТО
Мир
Минобороны Турции заявило о ликвидации 184 террористов в Сирии и Ираке
Мир
ФРГ договорилась с Польшей о патрулировании ее воздушного пространства
Общество
Клирик псковского монастыря погиб в результате обстрелов ВСУ
Мир
Вучич заявил, что ситуация в Косово находится на грани столкновений
Мир
ЕС дополнительно выделит €35 млн для помощи Украине
Общество
Суд отклонил претензию Андрея Разина на песни «Ласкового мая»
Интернет
Американская Nvidia официально объявила об уходе с российского рынка
Мир
Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в Канаде
Мир
Экс-боевик ВСУ заявил о планах НАТО и Киева атаковать РФ до начала СВО

ФРГ договорилась с Польшей о патрулировании ее воздушного пространства

Министр обороны ФРГ Ламбрехт: ФРГ договорилась с Польшей о патрулировании ее воздушного пространства
0
Фото: Global Look Press/Jens Büttner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия договорилась с Польшей о патрулировании польского воздушного пространства истребителями Eurofighter ВВС ФРГ, а также о размещении зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в понедельник, 21 ноября.

Пришли с прилетом: НАТО не подтвердило причастность РФ к инциденту в Польше
Почему западные лидеры не спешили с выводами и может ли эта ситуация привести к деэскалации

«Польша является нашим другом, союзником и, как сосед Украины, особенно не защищена. Вместе с моим польским коллегой Мариушем Блащаком мы договорились направить в Польшу ракетные комплексы Patriot и поддержать защиту польского воздушного пространства при помощи истребителей Eurofighter», — приводит слова Ламбрехт Twitter-аккаунт минобороны ФРГ.

Ранее в этот день Мариуш Блащак сообщил, что Польша приняла предложение Германии о размещении в стране дополнительных батарей американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Накануне Ламбрехт в интервью газете Rheinische Post заявила, что инцидент с падением ракет в Польше проявил серьезные «бреши» в европейской системе противовоздушной обороны. Кроме того, она добавила, что власти Германии рекомендовали Польше истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot для защиты неба.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Польские военные назвали произошедшее несчастным случаем.

Киев обвинил в случившемся Россию. Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Позднее, 16 ноября, президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022