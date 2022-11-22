ФРГ договорилась с Польшей о патрулировании ее воздушного пространства
Германия договорилась с Польшей о патрулировании польского воздушного пространства истребителями Eurofighter ВВС ФРГ, а также о размещении зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в понедельник, 21 ноября.
«Польша является нашим другом, союзником и, как сосед Украины, особенно не защищена. Вместе с моим польским коллегой Мариушем Блащаком мы договорились направить в Польшу ракетные комплексы Patriot и поддержать защиту польского воздушного пространства при помощи истребителей Eurofighter», — приводит слова Ламбрехт Twitter-аккаунт минобороны ФРГ.
Ранее в этот день Мариуш Блащак сообщил, что Польша приняла предложение Германии о размещении в стране дополнительных батарей американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Накануне Ламбрехт в интервью газете Rheinische Post заявила, что инцидент с падением ракет в Польше проявил серьезные «бреши» в европейской системе противовоздушной обороны. Кроме того, она добавила, что власти Германии рекомендовали Польше истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot для защиты неба.
15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Польские военные назвали произошедшее несчастным случаем.
Киев обвинил в случившемся Россию. Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.
Позднее, 16 ноября, президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.