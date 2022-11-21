Польша разместит на границе с Украиной батареи ПВО Patriot

Польша приняла предложение соседней Германии о размещении в стране дополнительных батарей американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом 21 ноября сообщил на странице в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Я с удовлетворением принял предложение немецкого министра обороны о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок ракет Patriot», — отметил глава польского минобороны.

Он подчеркнул, что во время предстоящего телефонного разговора с Берлином по данному вопросу предложит разместить системы на границе с Украиной.

20 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше проявил серьезные «бреши» в европейской системе ПВО. По ее словам, власти Германии рекомендовали Польше истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot для защиты неба.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной ракеты в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракеты, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженной в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Украина настаивала, что ракета, упавшая в Польше, была российской. Киев попросил разрешения на участие в расследовании обстоятельств инцидента, но не был к нему допущен польской стороной.