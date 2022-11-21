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Польские военные назвали падение украинской ракеты несчастным случаем

Минобороны Польши: падение украинской ракеты на территории республики — несчастный случай
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Фото: REUTERS/Jakub Szymczuk
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Падение на территории Польши украинской ракеты было несчастным случаем, к таком выводу пришли польские военные. Об этом 21 ноября заявил представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк.

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По его словам, падение ракеты было вызвано интенсивными боевыми действия на восточной границе Польши.

«С оперативной точки зрения эта местность не была защищена противовоздушной обороной, в отличие от города Жешува, который имеет несколько уровней противовоздушной и противоракетной обороны», — отметил он.

Ранее в понедельник стало известно, что Польша приняла предложение соседней Германии о размещении в стране дополнительных батарей американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Как заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, во время переговоров с Берлином он предложит разместить системы на границе с Украиной.

20 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше проявил серьезные бреши в европейской системе ПВО. По ее словам, необходимо модернизировать данные виды вооружений.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании ракеты в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Киев обвинил в случившемся Россию. Минобороны РФ назвало провокацией все домыслы о вероятном отношении Москвы к падению ракеты, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженной в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Киев попросил разрешения на участие в расследовании обстоятельств инцидента, но не был к нему допущен польской стороной.

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