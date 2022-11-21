Польские военные назвали падение украинской ракеты несчастным случаем

Падение на территории Польши украинской ракеты было несчастным случаем, к таком выводу пришли польские военные. Об этом 21 ноября заявил представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк.

По его словам, падение ракеты было вызвано интенсивными боевыми действия на восточной границе Польши.

«С оперативной точки зрения эта местность не была защищена противовоздушной обороной, в отличие от города Жешува, который имеет несколько уровней противовоздушной и противоракетной обороны», — отметил он.

Ранее в понедельник стало известно, что Польша приняла предложение соседней Германии о размещении в стране дополнительных батарей американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Как заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, во время переговоров с Берлином он предложит разместить системы на границе с Украиной.

20 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше проявил серьезные бреши в европейской системе ПВО. По ее словам, необходимо модернизировать данные виды вооружений.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании ракеты в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Киев обвинил в случившемся Россию. Минобороны РФ назвало провокацией все домыслы о вероятном отношении Москвы к падению ракеты, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженной в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Киев попросил разрешения на участие в расследовании обстоятельств инцидента, но не был к нему допущен польской стороной.