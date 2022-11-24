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Премьер Польши поддержал передачу немецких ЗРК Patriot Украине

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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею передачи немецких зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине. Об этом он заявил 24 ноября журналистам.

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«Восточная граница Польши и западная граница Украины, как мы убедились по последнему происшествию в Пшеводуве, — это одно и то же пространство. Мы хотели бы, чтобы это пространство было защищено как можно лучше. Конечно, мы обсуждали, как лучше всего использовать немецкое предложение, чтобы защищать как можно большую часть этой территории, находящейся под угрозой», — сказал он перед вылетом на саммит Вышеградской группы.

Накануне предложение о передаче Patriot украинским властям озвучили председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Ранее, 20 ноября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны (ПВО). Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Польша приняла это предложение.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

В свою очередь агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сперва выразил уверенность, что это была не украинская ракета. Однако позднее украинский лидер уточнил, что не уверен на 100%, что упавшие в Польше ракеты были российскими.

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