Польша попросила ФРГ отправить обещанные Варшаве системы ПРО Киеву

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию разместить обещанные Варшаве зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на западе Украины. Об этом он написал в среду, 23 ноября, в своем Twitter-аккаунте.

«После новых ракетных атак России я обратился к немецкой стороне, чтобы предложенные Польше батареи Patriot были переданы на Украину и размещены на западной границе», — заявил польский министр.

Он считает, что такие меры позволят защитить Украину и повысят безопасность польской восточной границы.

Ранее в этот день председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский также заявил, что было бы правильнее отправить системы Patriot не в Польшу, а на Украину.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 20 ноября отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны (ПВО). Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Польша приняла это предложение.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.