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Качиньский предложил ФРГ направить Patriot на Украину вместо Польши

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Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
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Было бы лучше, если Германия отправила бы свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не в Польшу, а на Украину. Об этом 23 ноября заявил председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

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«Отмечу, что выражаю мое собственное, личное мнение, но считаю, что для безопасности Польши лучше всего было бы, чтобы Германия передала эту технику украинцам, обучила украинские расчеты, с условием, что батареи были бы размещены на западе Украины», — цитирует его агентство РАР.

Глава PiS считает, что это «позволило бы определенно эффективнее, чем при помощи С-300, сбивать ракеты противника».

«С другой стороны, это защитило бы нас от происшествий такого рода, как это имело место в Пшевудове. В то же время, если бы россияне решили на нас напасть, то это тоже было бы для нас защитой», — заключил Качиньский.

Ранее, 20 ноября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны (ПВО). Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Польша приняла это предложение.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Как, в свою очередь, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО, президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сперва выразил уверенность, что это была не украинская ракета. Однако позднее украинский лидер уточнил, что не уверен на 100%, что упавшие в Польше ракеты были российскими.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Украина и Польша провоцируют прямое столкновение РФ и НАТО, голословно обвиняя Россию.

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