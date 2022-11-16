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Мир
Зеленский опроверг принадлежность Украине упавшей в Польше ракеты

Зеленский опроверг принадлежность Украине упавшей в Польше ракеты

Президент Зеленский настаивает на непричастности Украины к ракетному удару по Польше
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Фото: REUTERS/Stowarzyszenie Moje Nowosiolki TPX IMAGES OF THE DAY
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Упавшая в Польше ракета не принадлежала Украине и не была ей запущена. Об этом 16 ноября заявил президент страны Владимир Зеленский.

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«Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар», — сказал он журналистам.

Глава государства отметил, что Украина должна участвовать в расследовании инцидента, и потребовал доказательств, если к взрыву привела работа украинской противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Россию и призвал Запад принять меры в отношении РФ.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

На следующий день, 16 ноября, по инициативе президента США Джо Байдена состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше. По итогу мероприятия американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов после этого заявил, что Киев хочет совместного расследования инцидента в Польше и требует доступа к месту падения ракеты. По его словам, украинская сторона готова передать западным партнерам якобы имеющиеся у Киева доказательства «российского следа» в инциденте.

При этом телеканал CNN заявил, что украинские военные сообщили США и их союзникам о попытке перехватить российскую ракету в то же время и рядом с местом нанесения ракетного удара по Польше.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, весьма вероятно, что на территории Польши могли упасть украинские С-300, так как ракеты противовоздушной обороны Украины имеют истекший срок годности и нередко отклоняются от курса или взрываются.

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