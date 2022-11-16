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Падение ракет на территорию Польши. Главное

Байден заявил о непричастности России к падению ракет на территории Польши
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Фото: REUTERS
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Боевые действия на Украине перешли на территорию соседнего государства — две ракеты приземлились в польском селе Пшеводув на границе. Все факты указывают на то, что боеприпасы состояли на вооружении Вооруженных сил Украины и были запущены с ее территории. Однако Киев уже обвинил в причастности к инциденту Россию. Москва называет такое предположение провокацией, а страны Запада ведут коллективное расследование. О том, что известно о случившемся к этому часу, читайте в материале «Известий».

Ракеты упали на территории Польши — последние новости

Инцидент произошел 15 ноября — две ракеты угодили в зерносушилку, расположенную на границе двух стран. В МИД республики сообщили, что в результате погибли два человека. При этом во внешнеполитическом ведомстве утверждали, что ракета была произведена в России, однако вскоре польский лидер Анджей Дуда уточнил, что принадлежность снарядов еще не установлена.

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Для расследования инцидента премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Кто сбросил ракеты на территорию Польши

Президент Украины Владимир Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Москву.

«Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше», — заявил украинский лидер в видеообращении.

Он призвал Запад принять меры в отношении РФ, «чувствующей свою безнаказанность».

При этом Минобороны РФ практически сразу опровергло эти высказывания, подчеркнув, что удары по территории польско-украинской границы не велись. В ведомстве обвинения сочли провокацией и попыткой вызвать эскалацию ситуации.

В ночь на 16 ноября посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики и потребовали подробных разъяснений.

Уже на следующий день расследование подтвердило принадлежность упавших боеприпасов к арсеналу ВСУ. По данным СМИ, президент США Джо Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО. По итогам расследования западные страны коллективно решат, какие шаги предпринять.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» дал еще более подробный анализ. Осмотрев кадры с места происшествия, он указал, что обломки слишком мелкие для российских крылатых ракет. По его мнению, снаряды больше всего напоминают украинские С-300 с истекшим сроком годности. Эксперт предположил, что ПВО пытались атаковать российскую ракету, но сбились с курса и угодили на территорию Польши.

В Кремле же волну обвинений в адрес России охарактеризовали как «взрыв оголтелой русофобской реакции, которая не основана на реальных данных».

«Высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея представления, что точно произошло, что стало причиной и так далее», — описал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Польше хватило бы и изначальных данных, чтобы быстро установить принадлежность ракеты к украинским вооружениям.

Падение украинских ракет в Польше — реакция

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что помимо объективных фактов на непричастность Москвы указывает истерика Киева и призывы наказать Россию. Он выразил уверенность в том, что таким образом Украина рассчитывает спровоцировать столкновение НАТО с РФ на поле боя со всеми возможными последствиями для мира.

Итоги расследования и провалившиеся попытки Зеленского возложить вину на Россию прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сидит Зеленский в бункере и не понимает, почему его версию о «российской ракете в Польше» дезавуировали даже самые отъявленные русофобы. Бункерный не может понять, что его поставили во главе шайки бандитов на Украине, чтобы делать грязную работу, а не диктовать кураторам, как им поступать», — поделилась рассуждениями дипломат в своем Telegram.

Она пообещала, что МИД России в ближайшее время выступит с масштабным заявлением на тему инцидента. Также Захарова раскритиковала заявления президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего расследовать ситуацию с осторожностью. Дипломат иронично предложила привлечь к расследованию данного инцидента и диверсий на газопроводах «Северного потока» Терезу Мэй — бывшую главу британского МИД, обвинившую Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «Новичком».

«Можно к ней обратиться за турборасследованием. Она покушение на Скрипалей с использованием химического оружия раскрыла дня за два. Так что с ракетой и трубами, которые, в отличие от «Новичка», можно даже потрогать, она справится оперативно», — указала представитель МИД.

К рассуждениям присоединился и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он отметил, что хотя Запад не может отрицать непричастность РФ к инциденту, заявления о необходимости усиления коллективной безопасности не смолкают.

«Сквозь зубы западники признают, что обломки — от двух украинских С-300 (а это ПВО!), но что НАТО в лице Польши и других восточноевропейских новобранцев всё равно в опасности. И что нужно крепить коллективную оборону», — написал парламентарий.

При этом, несмотря на стихающие на Западе обвинения в адрес России, посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность на Москву.

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