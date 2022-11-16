Дуда не исключил принадлежность упавшей в Польше ракеты Украине

Существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине, заявил 16 ноября польский лидер Анджей Дуда.

«Многое указывает на то, что есть высокая вероятность того, что это была ракета, которая служила противоракетной обороне, была использована украинскими силами», — сказал Дуда журналистам.

Он также отметил, что ничего не указывает на то, что произошедшее являлось атакой на страну.

«Ничто не указывает на то, что это была преднамеренная атака на Польшу. То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу», — указал президент Польши.

Накануне польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В ночь на 16 ноября посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики в связи с инцидентом.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости разобраться в произошедшем. Во время переговоров с Дудой он указал на важность установления всех фактов инцидента с ракетами в Польше.

Во вторник, 16 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила, что упавшая на востоке Польши ракета была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Издание также указало, что президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, в свою очередь, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Кроме того, как заметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.