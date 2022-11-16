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CNN узнал о признании Украины в применении ПВО рядом с Польшей

CNN: Украина подтвердила использование систем ПВО рядом с местом падения ракет в Польше
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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Украина подтвердила использование сил противовоздушной обороны (ПВО) рядом с местом падения ракет в Польше. Об этом 16 ноября сообщает телеканал CNN.

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«Украинские военные сообщили США и их союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету в то же время и рядом с местом нанесения ракетного удара по Польше», — сообщил источник в официальных кругах.

Телеканал отмечает, что эта информация послужила основой для дальнейшей оценки произошедших событий со стороны США.

Накануне, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за ЧП на Россию и призвал НАТО к действию.

МИД Польши позднее подтвердил, что на территории села Пшеводув на востоке страны упали одна-две ракеты. Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию.

Однако по инициативе президента США Джо Байдена состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше, и по итогу мероприятия американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.

Минобороны РФ назвало домыслы о вероятном отношении России к инциденту провокацией, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что на фотоснимках обломков ракеты, обнаруженных в Польше, они были идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, весьма вероятно, что на территории Польши могли упасть украинские С-300, так как ракеты противовоздушной обороны Украины имеют истекший срок годности и нередко отклоняются от курса или взрываются.

16 ноября МИД России призвал провести беспристрастное расследование ракетного инцидента, что позволит разоблачить произошедшую провокацию. Ведомство назвало возмутительной первоначальную реакцию западных стран, обвинивших Россию в падении ракет у польско-украинской границы.

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