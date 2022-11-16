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МИД РФ призвал провести беспристрастное расследование инцидента в Польше

МИД назвал реакцию стран НАТО на инцидент с ракетами в Польше возмутительной
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Фото: REUTERS
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Беспристрастное расследование ракетного инцидента в Польше позволит разоблачить произошедшую провокацию. Об этом 16 ноября говорится в заявлении МИД России.

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«Похоже, что власти в Киеве используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим президента Украины Владимира Зеленского, похоже, утомил их покровителей. Тем более что предварительные данные об этом инциденте указывают на Украину. Уверены, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат эту провокацию», — сказано в сообщении.

Ведомство назвало возмутительной первоначальную реакцию западных стран, обвинивших Россию в падении ракет у польско-украинской границы.

«Фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО и СМИ, которые в унисон без желания разобраться в ситуации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия. Проведены так называемые консультации западных структур, породившие новую волну бездоказательных обвинений, которые быстро пошли на спад», — заявили в МИДе.

Министерство усмотрело в произошедшем умышленные действия, которые были предприняты в рамках проводимой на Западе антироссийской кампании. Также ведомство обратило особое внимание на то, с какой оперативностью обвинения в адрес России начали выдвигать представители Украины.

Накануне, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Зеленский возложил ответственность за ЧП на Россию и призвал НАТО к действию.

По инициативе президента США Джо Байдена состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше. По итогу мероприятия американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.

Минобороны РФ назвало домыслы о вероятном отношении России к инциденту провокацией, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что на фотоснимках обломков ракеты, обнаруженных в Польше, они были идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, весьма вероятно, что на территории Польши могли упасть украинские С-300, так как ракеты противовоздушной обороны Украины имеют истекший срок годности и нередко отклоняются от курса или взрываются.

16 ноября польский лидер Анджей Дуда сообщил, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине.

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