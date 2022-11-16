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Посол Польши заявил о возложении всеми странами ЕС ответственности за ЧП с ракетой на Россию

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Фото: REUTERS/INTS KALNINS
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Все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию. Об этом 16 ноября заявил посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось.

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«Все страны-члены подчеркнули, что непосредственную ответственность за вчерашнюю трагедию, за смерть двух польских граждан несет Россия», — сказал он журналистам.

Садось пояснил, что произошедшее — результат действий России на Украине.

«Вчерашнее событие непосредственно является последствием массового ракетного обстрела Украины, украинской инфраструктуры, украинских городов, который имел место вчера», — уточнил посол.

Он утверждает, что Евросоюз планирует обвинить в случившемся Россию вне зависимости от результатов расследования.

Как ранее в этот день сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО, президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь обратил внимание на достаточно сдержанную реакцию американцев, которая контрастировала с «истерической реакцией польской стороны» и целого ряда других стран. По его словам, Польша имела все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить, что речь идет об обломках украинской ракеты С-300, и специалисты сразу бы поняли, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к Вооруженным силам России.

Накануне польские СМИ сообщили о попадании одной-двух ракет в зерносушилку на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека.

В Минобороны РФ заявили, что спекуляции о якобы отношении ВС РФ к произошедшему является намеренной провокацией, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Обломки на фотографии, распространенной польскими СМИ, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, подчеркнули в ведомстве.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» обратил внимание на то, что обломки ракет, упавших в Польше, характерны для украинских С-300, у которых истек срок годности. Он предположил, что когда комплекс С-300 вел российскую крылатую ракету, то он, скорее всего, ее потерял. Ракеты сбились с курса, упали на территорию Польши, где и взорвались.

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