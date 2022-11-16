Крылатое поражение: по инфраструктуре Украины нанесен массированный удар

Вооруженные силы РФ 15 ноября нанесли масштабный удар крылатыми ракетами по инфраструктуре Украины, который привел к перебоям электроснабжения на всей территории страны. Минобороны России таким образом выводит из строя объекты ВСУ, а заодно демонстрирует готовность и наличие ресурсов для продолжения подобных операций, считают эксперты. Также в ведомстве уточнили данные о потерях киевского режима во время взятия Павловки накануне — до 1400 бойцов. В ДНР объявили об освобождении поселка Опытное на авдеевском направлении.

Координаты атак

Днем вторника в соцсетях появились многочисленные видео пролетов крылатых ракет над городами Украины. Местные власти сообщали о большом количестве попаданий и поражении «объектов критически важной инфраструктуры», несмотря на работу ПВО. После массированного удара высокоточным оружием в большинстве регионов начались перебои с электричеством.

Об отключении электроэнергии сообщили из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других крупных городов . Власти Тернопольской области заявили про аварийное обесточивание 90% региона. «Украинская железная дорога» сообщила, что готовит к вводу в строй множество тепловозов из-за ударов.

Крылатое поражение_1 Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» с фрегата ВМС РФ Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В офисе украинского президента вечером заявили о повреждении 15 объектов энергетической инфраструктуры . Министр энергетики охарактеризовал ситуацию как критическую.

Сотовые операторы Украины ввели ограничения на работу части сервисов, чтобы сэкономить электричество для звонков. По данным онлайн-сервиса NetBlocks, отслеживающего интенсивность интернет-трафика, активность к вечеру упала по всей Украине на треть по сравнению с обычными значениями.

Судя по поступающей информации, 15 ноября по объектам на территории Украины был нанесен один из самых мощных ударов крылатыми ракетами за последнее время и это опровергает слухи, что у ВС России якобы заканчивается высокоточное оружие, заметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Крылатое поражение_2 Пораженный объект критической инфраструктуры Украины Фото: REUTERS

— Смысл нынешнего месседжа заключается в том, что мы провели разведку после предыдущей серии ударов, определили наиболее уязвимые объекты, которые сейчас пытаются восстановить, — предположил эксперт. — И продолжаем дозированно выводить из строя военную и энергетическую инфраструктуру. Министерство обороны демонстрирует, что имеет необходимые ресурсы для поражения важных объектов на всей без исключения территории Украины.

В наступлении и обороне

В штабе теробороны ДНР сообщили, что группировка войск народных республик при огневой поддержке российской артиллерии освободила поселок Опытное на авдеевском направлении.

Накануне в Минобороны объявили о взятии под контроль российскими войсками Павловки в ДНР. На следующий день в ведомстве уточнили, что в ходе боев за нее украинские силы потеряли до 1400 военнослужащих , два самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты, до 30 других боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей различного назначения и 28 БПЛА.

Крылатое поражение_3 Уничтоженная БМП ВСУ Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На купянском направлении сорвана атака двух ротных тактических групп ВФУ к населенному пункту Куземовка в ЛНР, сообщили в Минобороны. Украинские подразделения были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Они потеряли до 100 военнослужащих , восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.

На краснолиманском направлении ВФУ предпринимали безуспешные попытки атак двумя ротными тактическими группами. Потери украинских формирований составили до 90 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили шесть пунктов управления ВФУ, склад боеприпасов, 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 178 районов сосредоточения войск. Средства ПВО за сутки сбили семь БПЛА и три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Скадовск Херсонской области.

Крылатое поражение_4 Военнослужащий разведгруппы ВС РФ во время выполнения боевой задачи Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Всего с начала военной операции уничтожено 333 самолета, 176 вертолетов, 2511 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3581 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7227 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Налаживая связь

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Рота капитана Константина Кулигина обеспечивала связь в интересах батальонной тактической группы, обороняющей один из населенных пунктов. В результате обстрела повредилась аппаратная и связь в группе была утеряна. Кулигин оперативно восстановил работу аппаратной.

— Его мужественные и самоотверженные действия на поле боя, обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего наступление было остановлено, — рассказали в военном ведомстве.

Крылатое поражение_5 203-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С7 «Пион» выдвигаются к месту выполнения боевой задачи Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Колонна пункта управления, в которой двигался старший сержант Артем Рочков, вступила в неравный бой с ВФУ. В бою Артем обеспечивал связь внутри колонны и со штабом. После обстрела вышла из строя антенна радиостанции. Артем под огнем быстро смог настроить станцию, что позволило вызвать подкрепление. Благодаря действиям старшего сержанта Рочкова, российские военнослужащие отражали атаки до прибытия подкрепления, а затем перешли в контрнаступление и разгромили врага, рассказали в ведомстве.