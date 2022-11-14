Бои тяжелого значения: войска РФ и казаки-добровольцы проламывают оборону Угледара

Совсем недавно, в начале ноября, российские подразделения освободили поселок Павловка на угледарском направлении. Сейчас союзные силы продолжают наступление, но противник оказывает упорное сопротивление. Угледарское направление — одно из важнейших в зоне СВО. Поэтому неудивительно, что именно здесь идут настолько тяжелые бои. «Известия» побывали на передовых позициях российских добровольцев в районе Угледара, увидели работу минометчиков, вышли на позиции вместе с разведчиками и познакомились с работой снайперских подразделений.

Идем вперед

Угледарское направление сейчас — одно из самых жарких мест донбасского фронта. Сейчас здесь идут наиболее тяжелые бои. Части и подразделения российских Вооруженных сил, добровольческие батальоны, отряды МВД и Народной милиции Донецкой Республики пробиваются к стратегически важной цели — городу Угледару.

Сделать это важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, освобождение оккупированных территорий ДНР сможет обезопасить крупные города и прекратить обстрелы мирного населения. Во-вторых, продвижение на данном направлении расширит пояс сухопутного «коридора» в Крым. Ну а, в-третьих, в районе Угледара находятся крупные узлы энергоснабжения. Их освобождение позволит нормализовать жизнь во многих районах республики.

Наступают Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Бои под Угледаром имеют и свои особенности. В отличие от авдеевского направления тут достаточно мало населенных пунктов, говоря военным языком — низкая урбанизация. Между поселками поля, разделенные густыми лесополосами, поэтому открытые равнинные пространства, где нет естественных укрытий, приводят к появлению большого расстояния между позициями — так называемой серой зоны.

Войска скапливаются в лесополосах и небольших поселках, обустраивая там линии обороны и укрытия. И между продвижениями вперед идет непрерывная война артиллерии и спецназа, заходящего в серую зону. В таких условиях преимуществом противника стали заранее подготовленные оборонительные сооружения, которые там начали возводить еще в период битвы за Мариуполь.

— Сейчас впереди нас Новомихайловка. Там у противника серьезные укрепленные районы, — поясняет атаман Терского казачьего войска казачий генерал Виталий Кузнецов.— Продвигаемся немного медленно, но уверенно идем вперед. Очень много наемников. Оружие и трофеи, которые мы находим, говорят о том, что все государства НАТО здесь.

Серая война

Разведчики добровольческого казачьего батальона «Терек» работают непосредственно в серой зоне. Их главная задача — максимально скрытно для противника занять наблюдательный пост. Дальше в дело вступают различные технические средства разведки и, конечно, квадрокоптеры. «Разведосы» следят за действиями противника, наводят огонь артиллерии и удары авиации.

Но серая зона не принадлежит никому. Поэтому в любой момент разведчики могут встретиться с украинским «коллегами». Бывает, противник выставляет засады на наших бойцов, поэтому работать приходится максимально напряженно и быть готовым в любой момент принять бой.

Наступают Разведчики добровольческого казачьего батальона «Терек» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Мы выходим с разведгруппой «Терека» на одну из наблюдательных точек. Конечно, это не самое жаркое место. Но и здесь действовать нужно максимально собранно и скрытно. До места добираемся на пикапе. Дальше уже пешком. Передняя двойка досматривает позицию в разрушенном доме. Надо признать: физически противник здесь бывает редко, но может обнаружить техническими средствами разведки и тут же нанести артиллерийский удар, поэтому предосторожности здесь лишними не бывают.

Мы заходим в помещение. Свое место сразу занимает пулеметчик. Теперь его задача — обеспечивать безопасность группы. После короткого совещания два бойца — расчет беспилотников — разворачивают пульт управления и готовят «квадрик».

— Парк квадрокоптеров у нас достаточно широкий, — пояснят боец-разведчик с позывным Уфа. — Обычно используем MAVIC. Для более сложных задач — MATRIS с тепловизором. Есть и маленькие «миники» (модель MINI фирмы DJI. — «Известия»). «Миники» хорошо использовать, когда досматриваешь объект перед штурмом.

Сейчас разведчики начинают корректировать огонь минометной батареи батальона «Терек».

Бесшумная смерть

Еще одни жители серой зоны Угледара — это снайперы. Российские и украинские высокоточные стрелки каждый день ведут невидимый бой в лесных посадках и развалинах поселков вокруг Угледара.

В батальоне «Терек» подготовке и снаряжению снайперов уделяют особое внимание. Нас приглашают в расположение снайперского отряда. Конечно же, все собеседники в масках. Их личности — одна из самых защищенных тайн любого подразделения или воинской части.

Как объясняет один из снайперов, подготовить человека, который просто умеет стрелять, — не так сложно. Но такое умение не сделает стрелка настоящим снайпером.

Наступают Снайперы батальона «Терек» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Значение имеют и результаты (огневого поражения), и информация. Снайпер — не только стрелок, это наблюдатель, — рассказывает боец с позывным Перекос.

В комнате нам показывают основные приборы и оружие. Все винтовки — от лучших производителей, с индивидуальным тюнингом. Отличный набор специальной техники: ночные прицелы, тепловизор, дальномеры, метеодатчики. На рабочем языке снайперов это называется приборной группой.

Снайперы «Терека» собираются на выход. Командир с позывным Перекос очень сдержан и лаконичен. На электронной карте он прорабатывает с бойцами маршрут и зону их работы, вход и выход, другие важные детали. Проверяет имущество, состояние и состав приборной группы. В серой зоне можно рассчитывать только на себя. Поэтому мелочей в снаряжении тут не бывает.

Как поясняет Перекос, снаряжение снайпера может весить более 25 кг, и это без снайперских комплексов и дополнительного оружия. Сейчас на задачу бойцы берут две снайперские винтовки. Их аккуратно упаковывают в кофр и чехол. Для ближнего боя снайперы дополнительно вооружены автоматами АКС-74У.

Перед СВО на Украине любили утверждать, что создают массовое снайперское движение. Пропаганда превозносила граждан, якобы покупавших винтовки, и угрожала российской армии «стрельбой из каждого окна». Но подобные «стрелки», по меткому определению нашего собеседника, «очень быстро закончились». На сегодняшний день подавляющего преимущества противник не имеет — наоборот, часто становится мишенью наших профессионалов

Тактика оправдывает

На позициях минометчиков батальона «Терек» с первого взгляда понимаешь, куда ты попал.

Сейчас впереди работают батальонные разведчики с квадрокоптерами — ищут цели. А пока артиллеристы ждут информацию и ведут расчеты, есть время осмотреться и поговорить. Со спусковым шнуром миномета ждет команды Дерзкий. Беруши и хорошо подогнанное снаряжение выдают в нем опытного солдата. А сдвинутая набок папаха, подкрученные усы и большая серьга не оставляют сомнений: перед нами казак.

Наступают Боец минометного расчета с позывным «Дерзкий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— По обычаю в левое ухо единственный сын у матери, когда на службу идет, серьгу ставит. Сразу видно, что казачок... Наши предки беспокоились, чтобы род был сохранен, Таких ставили куда-нибудь подальше, в обозы, в охранение. Но времена меняются, и сегодня мы тут, на передовой, — поясняет Дерзкий.

Минометчиком он стал недавно, в начале СВО. Но воюет он с 2014 года — в 4-й бригаде Народной милиции Луганской Республики, также традиционно считающейся казачьей.

Звучит команда: «Навесить мину». Заряжающий опускает боеприпас в ствол, и по команде «огонь» Дерзкий делает выстрел. Ждем корректировки от разведчиков и переходим к ритмичной стрельбе.

Опытные бойцы работают быстро и четко. После каждого выстрела наводку восстанавливают: миномет немного «гуляет» в мокром грунте.

Командир расчета Амур объясняет: огонь ведется по очередному украинскому укрепрайону. Тактика артиллерийского давления, которую русские войска противопоставляют украинским инженерным укреплениям, оправдывает себя и здесь.

По опыту уже известно, сколько времени потребуется украинцам, чтобы открыть ответный огонь. После маскировки миномета расчеты спускаются в укрытия, а мы уходим с позиций. Первый украинский снаряд падает в районе через минуту. Но поздно. Если до этого момента враг не смог «нащупать» работающий миномет, на этот раз его уже не найти.

Ну а нам тем временем приходится перейти на бег — надо как можно быстрее добраться до автомобиля.

«Такие, как я»

— С первых дней специальной военной операции многие казаки Терского войска первыми пошли в зону боевых действий, – рассказывает нам атаман Терского казачьего войска казачий генерал Виталий Кузнецов. — А в июле было принято решение о создании казачьего батальона «Терек». Люди проходят подготовку на полигонах в течение месяца, хорошо экипированы. Сегодня наше подразделение — одно из самых обеспеченных автомобильной и специальной техникой. Только офицеров запаса с боевым опытом локальных конфликтов среди личного состава — более 40 человек.

Наступают Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Добровольческое казачье подразделение отличает возраст солдат — многим уже за 40. Но это с лихвой компенсируется боевым опытом и подготовкой. Кроме того, все, с кем мы пообщались, говорят, что в таком коллективе гораздо меньше проблем с адаптацией к жизни на передовой, а главное — меньше психологических трудностей, с которыми сталкиваются при первых обстрелах и боях неопытные солдаты.

Среди бойцов встречаем ветеранов локальных конфликтов, бывших армейских спецназовцев и других опытных людей. Среди всех выделяется Кедр — ему уже больше 65 лет, из которых он провел на службе 40 «календарей». Первой войной Кедра стал Афганистан. За ним две войны в Чечне и десятилетия борьбы с терроризмом. Спрашиваем, почему он решил вернуться солдатом? Неужели не хватило всего, что было в его жизни?

— Если честно, я хочу, чтобы не было здесь молодых парней, чтобы они не гибли. У меня богатый опыт, и я считаю: лучше пусть будут (здесь) такие люди, как я, тем более у нас казачий батальон, а я являюсь казаком, — отвечает Кедр, шагая в полном снаряжении по размытой дождями грунтовой дороге.

Российские войска продолжают штурмовать Угледар. Украинские формирования оказывают упорное сопротивление, но постепенно сдают позиции и откатываются назад. Впереди еще много тяжелых боев.