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Нашли берега: появились первые подробности вывода войск из-под Херсона

Через Днепр было успешно переброшено более 30 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц техники
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска на херсонском направлении завершили переброску на левый берег Днепра в 5.00 мск 11 ноября. В Минобороны заявили о выводе более 30 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц вооружения и техники. В ведомстве заверили, что ни одной боевой машины на правом берегу не оставлено. Выведенные подразделения уже заняли оборонительные рубежи по Днепру. Эксперты отмечают грамотное планирование и организацию маневра и сравнивают его с эвакуацией Одессы в 1941 году.

На левый берег

В военном ведомстве в пятницу отчитались о завершении на херсонском направлении переброски российской группировки через Днепр.

— На левый берег выведены весь личный состав, вооружение и военная техника группировки. Всего выведено свыше 30 тыс. российских военнослужащих, около 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество. На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к её обслуживанию, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Нашли берега
херсон мирные жители эвакуация
Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Он подчеркнул, что ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра. Соединения и воинские части заняли заранее подготовленные оборонительные рубежи и позиции.

— Несмотря на попытки противника сорвать переброску российских войск, никаких потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств не допущено, — заверил генерал .

Ночью украинские формирования пытались сорвать перевозку мирных жителей и переброску войск через Днепр: по переправам через Днепр было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской РСЗО HIMARS. 28 снарядов были сбиты комплексами ПВО, еще пять были отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы, рассказали в Минобороны.

Нашли берега
HIMARS
Фото: Global Look Press/Cover Images

Маневры войск прикрывали артиллерия и авиация, наносившие удары по украинским формированиям.

— Такой масштабный отвод войск — крайне сложная операция: надо было спланировать очередность отхода, оставить группу прикрытия, чтобы она тоже ушла, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Вероятно, сначала вывозили неисправную технику. Надо отметить работу военной полиции, при таких масштабных маневрах видеокадры в Сеть практически не попали. Можно вспомнить опыт эвакуации Одессы в 1941 году, когда выводили войска, а затем в одну ночь ушли остававшиеся группы прикрытия. Тут то же самое, только в более сжатые сроки. Это грамотно, умно проведенная операция, с вывозом тылов, госпиталей, материальных запасов, чтобы врагу не досталось ничего ценного.

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9 ноября командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о проблемах со снабжением войск на правом берегу Днепра из-за постоянных обстрелов всех переправ. На фоне угрозы для жителей города и опасности изоляции российской группировки в Херсоне было принято решение организовать оборону на левом берегу Днепра. «Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда являются приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — приказал глава Минобороны. Суровикин пообещал, что маневр будет осуществлен в кратчайшие сроки.

На оборонительных рубежах

Российские подразделения в пятницу продолжали отбивать атаки украинских формирований на других направлениях.

На купянском направлении три ротные тактические группы ВСУ предприняли неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции, — заявил Игорь Конашенков.

При этом украинские силы потеряли 120 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей, сообщили в ведомстве.

На краснолиманском направлении российские войска сорвали попытку атаки двух мотопехотных рот, усиленных польскими наемниками. Потери ВФУ составили до 90 военнослужащих и наемников убитыми и ранеными и бронемашина.

Нашли берега
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» ВС РФ
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На южно-донецком направлении российские подразделения отразили контратаки мотопехотных рот ВФУ, потери украинских формирований составили более 65 военнослужащих, танк и четыре бронемашины.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления ВФУ, склад боеприпасов 28-й механизированной бригады, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 176 районов сосредоточения войск. В ходе контрбатарейной борьбы подавлены взвод американских буксируемых гаубиц М777 и взвод украинских самоходных гаубиц «Акация», сообщили в Минобороны.

Истребительная авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мировка Запорожской области. Средства ПВО за сутки сбили семь БПЛА, 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Новая Каховка, Корсунка и Антоновка Херсонской области, а также пять американских противорадиолокационных ракет HARM в районах населенных пунктов Ирмино в ЛНР, Енакиево в ДНР, Корсунка и Новая Каховка Херсонской области, рассказали в ведомстве.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 174 вертолета, 2486 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6511 танков и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7166 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил генерал Конашенков.

В тяжелых боях

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Майор Руслан Сабиров обеспечивал связью российские подразделения. В результате обстрела вышла из строя часть техники связи пункта управления батальона. Командир получил тяжелые ранения, и Руслан принял командование подразделением. Он в кратчайшие сроки организовал восстановление связи, благодаря чему атака украинских формирований была отбита без потерь.

Отделение сержанта Романа Полуюхты в составе батальонной тактической группы выбивало ВФУ с занимаемых позиций. Заметив группу украинских диверсантов, Роман доложил об этом старшему колонны. Было принято решение принять бой. Роман вместе с подчиненными, действуя на передовом рубеже атаки, нанес существенный урон боевикам. Благодаря ему задача была выполнена без потерь, рассказали в военном ведомстве.

Нашли берега
Военнослужащие ВС РФ выполняют боевую задачу в Харьковской области
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Рота майора Андрея Журавлева обороняла освобожденный населенный пункт. В течение четырех часов подразделение сдерживало наступление ВФУ. Подчиненные офицера уничтожили пять БМП и много боевиков. В результате украинские формирования отступили с потерями, один боевик сдался в плен, противник понес существенные потери и отступил.

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