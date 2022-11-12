Союз силы: как разведчики «Спарты» и 1-й Славянской бригады взяли Опытное

Отдельный разведывательный батальон «Спарта» и 1-я мотострелковая Славянская бригада Народной милиции Донецкой республики завершают зачистку поселка Опытное . 11 ноября он был освобожден. Значение этого населенного пункта сложно переоценить — это одна из важнейших точек, контроль над которой позволит начать блокаду, а затем и штурм Авдеевки. «Известия» первыми побывали в Опытном и узнали, как шли тяжелые бои за него. А также познакомились с добровольцем из Бразилии, который воюет на стороне Донецкой республики, и стали свидетелями бесчеловечного отношения украинских боевиков к мирным жителям.

Битва в ставках

Опытное — ​​​​​это небольшой поселок в пригороде Донецка. Его южная часть выходит на кольцевую дорогу и на аэропорт. На северо-востоке Опытное граничит с Авдеевкой , надо только пройти около 3 тыс. м, и ты уже в ее пригороде.

А всего в паре километров восточнее Опытного находится бывшая воинская часть противовоздушной обороны. За восемь лет украинские вооруженные формирования создали на базе этого военного объекта полноценную крепость . И нет ничего удивительного, что ВСУ превратили поселок Опытное в один из важнейших естественных рубежей обороны. Расположенные вдоль Опытного искусственные озерки-«ставки», по мнению противника, должны были усложнить его штурм .

Союз силы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Но союзные силы смогли выбить противника из Опытного. В конце октября они взяли украинские укрепрайоны — ​​​​​​«муравейники», находившиеся за взлетной полосой Донецкого аэропорта . На следующем этапе «спартанцы» и «славяне» перешли через Донецкую кольцевую автодорогу, и начались бои в направлении Опытного.

Сейчас, когда поселок взят, украинских боевиков не только отодвинули от Донецка, важно, что союзные войска выходят во фланг противнику в поселке Водяное . В данный момент подразделения Народной милиции ДНР продолжают бои за поселки Первомайское и Невельское, таким образом приближаясь к основной дороге снабжения Авдеевского гарнизона.

Всё заминировано

Путь в Опытное начинается в Донецком аэропорту. До поселка всего 3 км по прямой. По грунтовой дороге дистанция чуть больше, но ненамного. Правда, идти пешком в Опытное трудно. Поэтому комбат «Спарты» разрешает своим бойцам подкинуть нас туда на небольшом пикапе .

Донецкий аэропорт — это знаковое место всего Донбасса. Мы едем и видим развалины авиационной гавани: остовы терминалов, башни командно-диспетчерского пункта и технических построек . А на пути то и дело попадаются останки бронетехники.

Союз силы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Самый сложный участок нашей дороги — это бывший украинский укрепрайон. В этом месте не только всё перекопано, но и заминировано. Поэтому на нашем маршруте то и дело встречаются специальные вешки — они обозначают безопасный путь . Машина снижает скорость, водитель внимательно смотрит, чтобы под колеса не попали мины.

Спустя несколько минут наше путешествие закончено: мы прибываем в поселок Опытное, на улицу Заречную. В паре десятков метров за нашей спиной остались озерки-«ставки».

С первого взгляда видно, что в свое время поселок был небедным. Но восемь лет боев изменили его до неузнаваемости.

Враг понял, что попадает в окружение

Одним из решающих факторов успеха на этом направлении стало то, что донецкие бойцы смогли начать штурм там, где противник этого не ожидал. С юга в Опытное зашли разведчики батальона «Спарта». Военнослужащие 1-й Славянской бригады выполнили сложный маневр: обошли воинскую часть ПВО и с востока начали штурм .

— Когда враг понял, что попадает в окружение, он начал оттягиваться, — рассказывает военнослужащий «Спарты» с позывным Флэш. — Зашли через дамбу, вошли в первый дом, заняли позицию, сейчас уже зачищаем поселок.

В Опытном союзным силам противостояли украинские боевики из 115-й бригады территориальной обороны и 503-го отдельного батальона морской пехоты. Примечательно, что «барсуки» (так называется 503-й батальон 36-й бригады морской пехоты из-за того, что на его эмблеме изображен барсук) ранее были полностью уничтожены в Мариуполе. Но украинское командование приняло решение возродить это подразделение и восстановить его с нуля.

Союз силы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Как и в прошлые разы в боях на авдеевском направлении, украинские морпехи оставляли резервистов в качестве заслонов. Интересно, что офицеры из подразделений резерва вообще на передовой не появлялись , предпочитая командовать из более удаленных точек. По словам наших сопровождающих-«спартанцев», в Опытном украинскими солдатами командовали в лучшем случае сержанты. Среди убитых и пленных ни одного офицера не было .

— Остались морпехи 36-й бригады, эти более-менее воюют грамотно , — рассказывает нам боец «Спарты» с позывным Странник. — Но тоже особо не рискуют, вперед мобиков (мобилизованных. — «Известия») пихают, и всё .

При этом, по его словам, качество украинских мобилизованных упало за время СВО . Если в начальный период можно было встретить среди них идейных и опытных, дерущихся до конца, то сейчас это плохо подготовленные солдаты, без боевого духа. На позиции их приходится практически выгонять . Как отметил Странник, 115-я украинская бригада, стоявшая на этом направлении, была практически уничтожена и понесла потери более 70%.

Отношение нелюдей к людям

В Опытном еще остаются мирные жители . Точное количество их пока не установлено. Бойцы предполагают, что это 15–20 человек. Сейчас сельчан попросили отметить дома белой тканью. Уже скоро, после окончания зачистки поселка, они смогут получить помощь .

Мы идем по Опытному. Часть улиц заросла плотным кустарником. Хорошо видны следы мародерства — выбиты окна и двери. Внутри домов всё перевернуто. Украинские военные сначала забирали необходимое, например теплую одежду, но быстро начали полностью обносить дома.

Страшную находку бойцы «Спарты» сделали в подвале одного из домов: обнаружили там тело мирного жителя. Он не был убит. Украинские военные просто не выпускали его .

— Гражданский был заперт, умер, видимо от голода... Это отношение нелюдей к людям , — рассказывает об увиденном во время зачистки вернувшийся с западной окраины поселка Странник.

Латиноамериканский камрад

Мимо нас проходит боец, ​​​​​​​весело машет рукой и останавливается поговорить . Эта встреча стала для нас неожиданной. Наш собеседник — ​​​​​​​ доброволец из Бразилии, его позывной — Муромец . Ранее волонтер крестился и, став православным, получил имя Илья. Поэтому было решено, что в честь русского богатыря позывным нашего товарища из Бразилии станет Муромец.

Союз силы Доброволец из Бразилии, позывной Муромец Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Он хорошо знает русский язык и даже немного жил в России. Именно это и позволило нашему собеседнику узнать правду, несмотря на западную пропаганду, и приехать в Донбасс воевать за правое дело . Родители приняли его решение, очень переживают, но гордятся им.

— ​​​​​​​Когда всё закончится, хочу продолжать служить России. Мне, например, нравится служба в Росгвардии, — ​​​​​​​делится своими планами Муромец.