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Союз силы: как разведчики «Спарты» и 1-й Славянской бригады взяли Опытное

«Известия» первыми побывали в освобожденном поселке и увидели его зачистку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Отдельный разведывательный батальон «Спарта» и 1-я мотострелковая Славянская бригада Народной милиции Донецкой республики завершают зачистку поселка Опытное. 11 ноября он был освобожден. Значение этого населенного пункта сложно переоценить — это одна из важнейших точек, контроль над которой позволит начать блокаду, а затем и штурм Авдеевки. «Известия» первыми побывали в Опытном и узнали, как шли тяжелые бои за него. А также познакомились с добровольцем из Бразилии, который воюет на стороне Донецкой республики, и стали свидетелями бесчеловечного отношения украинских боевиков к мирным жителям.

Битва в ставках

Опытное — ​​​​​это небольшой поселок в пригороде Донецка. Его южная часть выходит на кольцевую дорогу и на аэропорт. На северо-востоке Опытное граничит с Авдеевкой, надо только пройти около 3 тыс. м, и ты уже в ее пригороде.

А всего в паре километров восточнее Опытного находится бывшая воинская часть противовоздушной обороны. За восемь лет украинские вооруженные формирования создали на базе этого военного объекта полноценную крепость. И нет ничего удивительного, что ВСУ превратили поселок Опытное в один из важнейших естественных рубежей обороны. Расположенные вдоль Опытного искусственные озерки-«ставки», по мнению противника, должны были усложнить его штурм.

Союз силы
Боец разведывательного батальона «Спарта»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Но союзные силы смогли выбить противника из Опытного. В конце октября они взяли украинские укрепрайоны — ​​​​​​«муравейники», находившиеся за взлетной полосой Донецкого аэропорта. На следующем этапе «спартанцы» и «славяне» перешли через Донецкую кольцевую автодорогу, и начались бои в направлении Опытного.

Сейчас, когда поселок взят, украинских боевиков не только отодвинули от Донецка, важно, что союзные войска выходят во фланг противнику в поселке Водяное. В данный момент подразделения Народной милиции ДНР продолжают бои за поселки Первомайское и Невельское, таким образом приближаясь к основной дороге снабжения Авдеевского гарнизона.

Всё заминировано

Путь в Опытное начинается в Донецком аэропорту. До поселка всего 3 км по прямой. По грунтовой дороге дистанция чуть больше, но ненамного. Правда, идти пешком в Опытное трудно. Поэтому комбат «Спарты» разрешает своим бойцам подкинуть нас туда на небольшом пикапе.

Донецкий аэропорт — это знаковое место всего Донбасса. Мы едем и видим развалины авиационной гавани: остовы терминалов, башни командно-диспетчерского пункта и технических построек. А на пути то и дело попадаются останки бронетехники.

Союз силы
Поселок Опытное
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Самый сложный участок нашей дороги — это бывший украинский укрепрайон. В этом месте не только всё перекопано, но и заминировано. Поэтому на нашем маршруте то и дело встречаются специальные вешки — они обозначают безопасный путь. Машина снижает скорость, водитель внимательно смотрит, чтобы под колеса не попали мины.

Спустя несколько минут наше путешествие закончено: мы прибываем в поселок Опытное, на улицу Заречную. В паре десятков метров за нашей спиной остались озерки-«ставки».

С первого взгляда видно, что в свое время поселок был небедным. Но восемь лет боев изменили его до неузнаваемости.

Враг понял, что попадает в окружение

Одним из решающих факторов успеха на этом направлении стало то, что донецкие бойцы смогли начать штурм там, где противник этого не ожидал. С юга в Опытное зашли разведчики батальона «Спарта». Военнослужащие 1-й Славянской бригады выполнили сложный маневр: обошли воинскую часть ПВО и с востока начали штурм.

— Когда враг понял, что попадает в окружение, он начал оттягиваться, — рассказывает военнослужащий «Спарты» с позывным Флэш. — Зашли через дамбу, вошли в первый дом, заняли позицию, сейчас уже зачищаем поселок.

В Опытном союзным силам противостояли украинские боевики из 115-й бригады территориальной обороны и 503-го отдельного батальона морской пехоты. Примечательно, что «барсуки» (так называется 503-й батальон 36-й бригады морской пехоты из-за того, что на его эмблеме изображен барсук) ранее были полностью уничтожены в Мариуполе. Но украинское командование приняло решение возродить это подразделение и восстановить его с нуля.

Союз силы
Поселок Опытное
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Как и в прошлые разы в боях на авдеевском направлении, украинские морпехи оставляли резервистов в качестве заслонов. Интересно, что офицеры из подразделений резерва вообще на передовой не появлялись, предпочитая командовать из более удаленных точек. По словам наших сопровождающих-«спартанцев», в Опытном украинскими солдатами командовали в лучшем случае сержанты. Среди убитых и пленных ни одного офицера не было.

Остались морпехи 36-й бригады, эти более-менее воюют грамотно, — рассказывает нам боец «Спарты» с позывным Странник. — Но тоже особо не рискуют, вперед мобиков (мобилизованных. — «Известия») пихают, и всё.

При этом, по его словам, качество украинских мобилизованных упало за время СВО. Если в начальный период можно было встретить среди них идейных и опытных, дерущихся до конца, то сейчас это плохо подготовленные солдаты, без боевого духа. На позиции их приходится практически выгонять. Как отметил Странник, 115-я украинская бригада, стоявшая на этом направлении, была практически уничтожена и понесла потери более 70%.

Отношение нелюдей к людям

В Опытном еще остаются мирные жители. Точное количество их пока не установлено. Бойцы предполагают, что это 15–20 человек. Сейчас сельчан попросили отметить дома белой тканью. Уже скоро, после окончания зачистки поселка, они смогут получить помощь.

Мы идем по Опытному. Часть улиц заросла плотным кустарником. Хорошо видны следы мародерства — выбиты окна и двери. Внутри домов всё перевернуто. Украинские военные сначала забирали необходимое, например теплую одежду, но быстро начали полностью обносить дома.

Страшную находку бойцы «Спарты» сделали в подвале одного из домов: обнаружили там тело мирного жителя. Он не был убит. Украинские военные просто не выпускали его.

— Гражданский был заперт, умер, видимо от голода... Это отношение нелюдей к людям, — рассказывает об увиденном во время зачистки вернувшийся с западной окраины поселка Странник.

Латиноамериканский камрад

Мимо нас проходит боец, ​​​​​​​весело машет рукой и останавливается поговорить. Эта встреча стала для нас неожиданной. Наш собеседник — ​​​​​​​ доброволец из Бразилии, его позывной — Муромец. Ранее волонтер крестился и, став православным, получил имя Илья. Поэтому было решено, что в честь русского богатыря позывным нашего товарища из Бразилии станет Муромец.

Союз силы
Доброволец из Бразилии,  позывной «Муромец»

Доброволец из Бразилии, позывной Муромец

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Он хорошо знает русский язык и даже немного жил в России. Именно это и позволило нашему собеседнику узнать правду, несмотря на западную пропаганду, и приехать в Донбасс воевать за правое дело. Родители приняли его решение, очень переживают, но гордятся им.

— ​​​​​​​Когда всё закончится, хочу продолжать служить России. Мне, например, нравится служба в Росгвардии, — ​​​​​​​делится своими планами Муромец.

Мы заканчиваем нашу работу и готовимся уезжать. В этот момент усиливается артиллерийский огонь. А значит, бойцы Народной милиции Донецкой республики продолжают свое наступление.

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