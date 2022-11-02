«Когда они видят машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться»

Прифронтовое «Домодедово», двигатель от неуправляемого авиационного реактивного снаряда ВСУ и система камер в батальоне им. Александра Невского, которая помогает спасти жизни, — это и не только увидел корреспондент «Известий», одним из первых побывавший на юго-западных окраинах Донецка, где идут тяжелые бои. Сейчас подразделения Народной милиции ДНР продвигаются на авдеевском направлении. 100-я бригада отбила позиции противника на пути к поселку Невельское и отразила последующие контратаки.

«Главное — минимум потерь»

— Слышите, противник огрызается, ведет огонь, пытаясь отсечь наши наступающие войска , — офицер НМ ДНР с позывным «Белорус» вместе с оператором поднимают квадрокоптер для наблюдения. В этот момент в нескольких сотнях метров падает очередной 155-мм снаряд. — Но контрбатарейная работа у нас производится своевременно.

Задача этой группы БПЛА — выявлять живую силу и технику противника. Другой расчет следит за позициями артиллерии. Солдаты шутя называют участок прифронтовой зоны «Домодедово» — из-за постоянно взлетающих и садящихся беспилотников.

На экране оператор видит очередные — безуспешные — попытки контрнаступления украинской стороны. Недавно после очередного штурма украинских позиций было взято множество пленных, большая часть — резервисты. На этом участке противник формирует из них отряды, в которые отправляет командирами профессиональных военнослужащих. Задача последних — не допускать отступления или сдачи в плен. По показаниям захваченных украинцев, им в том числе угрожали расстрелом, удерживая на позициях.

Когда они видят Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Как показывает практика, когда они видят военную машину 100-й бригады, они все по максимуму пытаются сдаться. Если перед этим не были уничтожены , — с гордостью поясняет «Белорус».

На подходах к Невельскому противник на подготовленных линиях обороны. Многие огневые точки построены из железобетонных конструкций и выдерживают даже прямые попадания крупнокалиберных снарядов. Поэтому для методичного уничтожения множества таких укрытий и подготовки к штурму каждой следующей позиции необходимы время и методичная работа артиллерии.

— Мы не спешим, не главное — быстро наступать. Главное — минимум потерь , — комментирует сформировавшуюся тактику «Белорус».

«Противник активизировался, стал пожестче против нас работать, но когда даем отпор, затихает»

На фланге наступающих войск, в поселке Старомихайловка (пригород Донецка) держит оборону батальон им. Александра Невского, подразделение, сформированное незадолго до СВО из резервистов ДНР. Напротив них город Красногоровка — один из крупных опорных пунктов ВСУ.

Когда они видят Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В укрытии тепло, горит печка-буржуйка, возле нее греется котенок — неотъемлемый член любого фронтового подразделения. За столом с двумя экранами от многочисленных камер видеонаблюдения солдаты и офицеры смотрят видеозапись с только что севшего квадрокоптера, который снимал «мертвые зоны».

— Мы держим оборону со стороны Красногоровки, чтобы враг не прорвался в Донецк. Противник активизировался, стал пожестче против нас работать, но когда даем отпор, затихает, — рассказывает «Лях», сидя в кресле на месте наблюдателя. Система камер, которую построили силами роты, чтобы сохранить жизни личного состава, очень помогает в обороне, а за время СВО в подразделении появился и свой оператор беспилотника.

Около полутора месяцев назад активизировались действия авиации противника. Но когда на участок фронта прибыли наши дополнительные силы ПВО, украинские ВВС понесли потери и теперь работают только с больших дистанций со своей территории.

Пока мы это обсуждаем, солдат с позывным «Фишер» заносит внутрь двигатель от неуправляемого авиационного реактивного снаряда, показывая, чем ВСУ вели огонь. Здесь союзные войска всё еще находятся на старых позициях, которые не менялись с 2015 года. Поэтому сдерживать попытки противника продвинуться вперед легче — линия обороны готова.

Когда они видят Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

В прошедшие недели украинская сторона ослабила артиллерийские удары по центральным районам Донецка. Происходят только короткие налеты по четыре–шесть снарядов в центр города, вместо показательных многочасовых расстрелов из натовской артиллерии, которыми занимались ВСУ всего пару месяцев назад. Солдаты связывают это с «постепенным продвижением»: противник вынужден отодвигать позиции ценной импортной артиллерии дальше от столицы ДНР, а боекомплекты использовать непосредственно в боевых действиях на передовой. Однако говорить о том, что Донецк станет относительно безопасным тыловым городом, до освобождения Марьинки, Красногоровки и Авдеевки не приходится.