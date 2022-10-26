«Помогают не самые богатые люди, с нами действительно весь народ»

Участники проекта «Всё для Победы!», запущенного в мае 2022 года, собрали уже почти 3 млрд рублей на нужды армии, жителей Донбасса и Новороссии, рассказал «Известиям» заместитель руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов. На собранные деньги покупают бронежилеты, квадрокоптеры и теплые вещи для подразделений на передовой, а наборы продовольствия, детские товары и лекарства — для гражданского населения. Сколько россиян уже поддержало проект, какова самая частая сумма денежного перевода, как проходят закупки и доставка вещей на передовую и освобожденные территории, зачем доктор Рошаль изучает модели бронежилетов — об этом и многом другом Сергей Горбунов рассказал в интервью «Известиям».

«Одна часть пенсии мне, другие — в ДНР и в ЛНР»

— Как возник проект «Всё для Победы!»?

— Народный фронт активно работает на Донбассе еще с февраля, с первого дня, когда началась эвакуация людей из ЛНР и ДНР. Вместе с нашими партнерами — в том числе Всероссийским студенческим корпусом спасателей, движением «Здоровое Отечество», железнодорожниками России и регионами нашей страны — мы работаем по самым разным направлениям: от снабжения городов с разрушенной инфраструктурой питьевой водой и свежим хлебом до обеспечения деятельности медицинских мобильных комплексов — небольших больниц с самым современным оборудованием. Мы всегда исходим от того, что необходимо людям в первую очередь, здесь и сейчас.

Чем больше мы погружались в работу, тем чаще нам приходилось общаться с бойцами и командирами Народной милиции ЛНР и ДНР. Многие части долго были в боях, ресурсы для обеспечения мобилизованных бойцов в республиках оказались практически исчерпаны . Конечно, были примеры, когда неравнодушные люди собирали в своих соцсетях средства на помощь этим подразделениям, большую работу вели военкоры, которые постоянно находятся на передовой и понимают, что реально необходимо в боевых условиях, но системы в этом не было.

Помогают не самые богатые люди Замглавы исполкома Народного фронта Сергей Горбунов Фото: пресс-служба Народного фронта

В то же время мы получали много запросов от людей из всех регионов страны, которые хотели быть сопричастными фронту. Желающие помочь ребятам, которые сражаются за право быть русскими, не знали, как можно передать на передовую нужные вещи, кому довериться, чтобы оказать финансовую поддержку.

Поэтому 26 мая мы собрались с военкорами ведущих телеканалов России, известными людьми и приняли решение о создании проекта «Всё для Победы!».

— В чем роль ОНФ в проекте?

— Сделать помощь более масштабной и более эффективной. Мы создали систему, при которой каждая кампания по сбору помощи имеет четкую цель. Например, поддержка конкретного подразделения или закупка определенного товара. У каждого такого сбора есть свой куратор: военный корреспондент, известный человек, артист, певец, спортсмен. К каждому сбору привязан свой субсчет, и мы видим, как идет перечисление средств. Когда деньги собраны, наши главные задачи — организовать закупки так, чтобы за счет объемов добиться уменьшения цен, а потом доставить необходимые вещи на передовую. Принципиальное для нас условие — обязательный публичный отчет и подтверждение от руководства воинских подразделений и тех, для кого закупается помощь.

— Какую помощь удалось собрать за это время?

— Честно скажу, мы не могли даже представить, насколько велик запрос на то, чтобы помочь ребятам, сражающимся сейчас на фронте. Мы уже собрали почти 3 млрд рублей, в наши региональные отделения принесли более 500 тыс. предметов. Больше миллиона человек сделали вклад в нашу победу. При этом самая частая сумма перевода — 1000 рублей. То есть помогают не самые богатые люди, с нами действительно весь народ.

Помню рассказ пенсионера из Черкесска. Ему 84 года, зовут Генрих Григорьевич. Он перечислил две трети своей пенсии воинским подразделениям Луганской и Донецкой народных республик. Так и сказал, что сейчас ребята защищают не себя, а всех нас, поэтому он разделил свою пенсию на три части: «Одна часть мне, другие в ДНР и в ЛНР».

Помогают не самые богатые люди Участники проекта «Всё для Победы» загружают в автомобиль груз с гуманитарной помощью для военных Луганской и Донецкой народных республик, в Волгограде Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

И таких людей очень много. К нам в отделения приезжают бабушки, у которых нет интернет-банка, и просят помочь сделать перевод. Кто-то приносит готовые вещи. Например, 82-летняя Аделаида Васильевна из Ярославля подарила бойцам довольно дорогой набор из шести раций. Она рассказывала, что ей пришлось откладывать деньги, но потратить их решила не на себя, а на помощь фронту.

В Свердловской области Денис Сошников собрал гуманитарный груз , в который вошли предметы гигиены, продукты питания и средства для оказания первой медицинской помощи. Всего — 75 позиций. Также он пожертвовал российской армии свой автомобиль УАЗ.

Кроме неравнодушных граждан, жертвуют средства и большие организации, предприниматели. Так мы получаем очень большие ресурсы для того, чтобы реально помогать нашим ребятам в их нелегкой работе.

«Не закупим бронежилеты, пока не «отстреляем» по ним»

— Как вы решаете, что нужно закупать?

— Наша система построена на абсолютной публичности и прозрачности. Кураторы сборов не только помогают нам с распространением информации о проекте, но и в момент формирования сбора вместе с нашими специалистами по закупкам сами проговаривают с руководством конкретного подразделения то, что ребятам необходимо, а затем, если это возможно, стараются доставить груз на передовую.

Например, сейчас готовится поставка бронежилетов Донецкому центру медицины катастроф. Куратор сбора — сопредседатель Народного фронта, герой труда России Леонид Михайлович Рошаль. Хотя он очень занятой человек, это не помешало ему досконально выяснить, какие именно «броники» нужны, подойдут ли они врачам скорой помощи, будут ли они и надежными, и легкими одновременно.

Помогают не самые богатые люди Фото: Благотворительный фонд «Народный фронт. Всё для Победы»

— Но у вас есть еще и постоянные сборы?

— Да. Во-первых, в рамках проекта есть возможность поддержать мирных жителей Донбасса и Новороссии. Курирует этот сбор ведущая Первого канала Полина Цветкова. На собранные с ее помощью средства мы приобретаем и направляем в пострадавшие города наборы продовольствия, хозяйственно-бытовые принадлежности, детские товары и лекарства.

Во-вторых, на передовой крайне необходимы квадрокоптеры. Содействие в этом нам оказывает телеведущий Владимир Соловьев. Так, его проект Соловьев LIVE провел масштабный телемарафон в поддержку этого сбора и постоянно помогает проекту.

Также мы поддерживаем центр обучения работы с беспилотниками имени Владимира Жоги в ДНР, лучшие выпускники которого получают от нас боевых «птичек». Кроме того, мы доставляем коптеры прямо в подразделения.

Третий постоянный сбор — самый масштабный в истории нашего проекта — это помощь в обеспечении солдат теплыми вещами. Он реализуется вместе с блогером и журналистом Юрием Подолякой.

С его помощью удалось собрать на эти цели более 400 млн рублей. Сейчас уже формируется первая часть груза — это тысячи спальных мешков, наборов термобелья и других необходимых теплых вещей. Этот сбор поможет оснастить целые дивизии. Причем помощь очень востребована именно сейчас, когда проходит частичная мобилизация и на фронт отправляются сотни тысяч наших соотечественников.

Помогают не самые богатые люди Фото: Благотворительный фонд «Народный фронт. Всё для Победы»

— А с закупками нет проблем?

— Закупать вещи нужно только самые качественные и очень быстро, избегая излишних расходов на логистику. Но при этом, конечно, с оформлением всех необходимых документов. Мы не можем себе позволить пойти и купить что-то на «сером» рынке. Народный фронт отвечает за каждую собранную копейку, и мы должны быть готовы отчитаться в любой момент. Как вы понимаете, совмещать все эти требования крайне сложно, но у нас получается. Скорее всего, дело в том, что наши поставщики очень часто идут навстречу, понимая, какое важное дело мы вместе делаем.

— Как вы следите за качеством грузов?

— Мы очень тщательно контролируем качество. Например, мы не закупим бронежилеты, пока не «отстреляем» по ним на полигоне из разных видов оружия и не увидим, что они действительно эффективны.

«Мы расширяем проект за счет сборов в регионах»

— Символику фонда «Всё для Победы!» стали часто подделывать мошенники. Как вы боретесь с ними? В чем причина такого «внимания» к фонду?

— Причина в том, что мы самые большие. Действительно, есть случаи, когда копируют наш фирменный стиль и незаконно используют название. Мы столкнулись с десятком подробных нарушений, но всякий раз нам удавалось оперативно пресечь незаконную деятельность мошенников. С этой проблемой мы готовы даже обращаться в правоохранительные органы, но до этого еще не доходило.

Еще раз подчеркну, наш фонд проверяется от и до, и попечительским советом, и министерством юстиции, и профессиональными аудиторами, и кураторами сборов. Каждая копейка у нас проходит официально через банковские счета.

Помогают не самые богатые люди Фото: Благотворительный фонд «Народный фронт. Всё для Победы»

— Как планируете развивать проект?

— Мы сейчас расширяем его за счет региональных сборов. Теперь в каждом регионе страны будет возможность перечислить средства на поддержку подразделений, которые в нем сформированы, будут свои кураторы сборов и свои программы продвижения акции.