Пошли вверх: корпоративные закупки у МСП вышли на рекордный уровень

Несмотря на санкции, повлекшие за собой изменения цен на отдельные группы товаров и сбои поставок из-за рубежа, общий объем закупок, совершенных у малого и среднего бизнеса за прошедшие месяцы 2022 года, составил 3,119 трлн рублей (рост на 11,3% по сравнению с 2021-м). «Известия» выясняли, как доступ к закупкам поддерживает в нынешних условиях малый и средний бизнес на плаву, а также какие проблемы по 223-ФЗ возникают у российских предпринимателей.

Чистый рекорд

За прошедшие три квартала 2022 года доля корпоративных закупок у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ составила почти 48,5% от общего объема, сообщили «Известиям» в госкорпорации МСП, которая оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. По словам специалистов, это рекордный показатель. Для сравнения: в прошлом году он составлял около 31%, а в 2020 году не достигал даже 20%. По последним данным, за девять месяцев текущего года госкомпании заключили более 537,5 тыс. договоров о закупках общей стоимостью свыше 6 трлн 443 млрд рублей.

Как выяснилось, cамый высокий прирост объема закупок за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года был достигнут субъектами МСП из Сахалинской области (471%), Республики Крым (414%), Астраханской области (294%), Оренбургской области (292%), Республики Карелия (279%). В верхнюю десятку по приросту также вошли Кабардино-Балкарская Республика (211%), Орловская область (207%), Республика Мордовия (204%), Липецкая (195%) и Магаданская области (167%).

В сравнении с показателями прошлого года больше всего выросли объемы закупок спортивных товаров (в 12 раз), одежды (более чем в 5 раз), услуг по обеспечению питанием (в 5 раз), инструментов и медоборудования (в 2,5 раза), а также медицинских препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (в 2,4 раза).

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Важно заметить, что для малого и среднего бизнеса участие в таких закупках — это возможность компенсировать потерю рынков сбыта из-за санкций, а также найти новые возможности для реализации своих товаров или услуг. Помимо прочего, сфера закупок наименее подвержена влиянию извне, в условиях турбулентности оставаясь стабильной.

— Повышение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к рынкам сбыта — одна из форм государственной поддержки, — пояснила «Известиям» замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. — Цифры в этой области показывают положительную динамику. За девять месяцев этого года между крупными компаниями и субъектами МСП были заключены контракты на сумму свыше 3 трлн рублей — показатель вырос на 11,3% по сравнению с прошлым годом.

Госкомпании по 223-ФЗ (регулирует закупки у компаний с государственным участием) должны закупать у субъектов малого и среднего бизнеса в обязательном порядке не менее 25% от совокупного годового объема закупок. В прошлом году эти нормы распространялись на 1839 госкомпаний. В текущем году эта норма распространена на все госкомпании, общее число которых составляет около 20 тыс. Стать поставщиком в рамках закупок по 223-ФЗ может даже начинающий предприниматель.

— Чтобы поддержать МСП-поставщиков в период частичной мобилизации, вместе с министерствами мы проработали возможность изменения или расторжения контрактов на закупки в таких условиях, — рассказал «Известиям» гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич. — Речь идет в том числе о том, что в случае невыполнения договорных обязательств к мобилизованным предпринимателям не будут применяться штрафные санкции, их не станут включать в реестр недобросовестных поставщиков, они будут иметь возможность продлить сроки или изменить условия исполнения договоров.

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Пришел, увидел и купил

Рост закупок у малого и среднего бизнеса главным образом связан с тем, что с 2022 года заказчикам увеличили квоту на закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 15 до 25%, полагает первый заместитель генерального директора ООО «РТС-тендер» Максим Сыромахо. Он замечает, что прежде норма в 20% действовала только для тех заказчиков, у которых годовой объем закупок был свыше 500 млн рублей, а для автономных учреждений — свыше 250 млн рублей.

Правительство еще в прошлом году внедрило новый способ закупки по 223-ФЗ, разрешающий заказчикам проводить закупки у субъектов малого и среднего бизнеса в формате электронного магазина. Это закупка день в день в формате: «пришел, увидел и купил».

— Выгода для предпринимателей налицо: если раньше закупка занимала у них около 30 дней, то сейчас они могут проводить свои закупки на сумму до 20 млн рублей с заключением договора в день публикации закупки, — объясняет Максим Сыромахо. — За те месяцы, что прошли с момента нововведения, мы видим колоссальный интерес бизнеса к новому формату закупок. За этот период, например, только на нашей площадке «РТС-тендер» уже проведено более 1,5 тыс. таких быстрых закупок на общую сумму 1,5 млрд рублей.

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Руководитель фирмы L.A.C. (Law.audit.Consulting), эксперт в области закупок Дмитрий Шевелько убежден, что меры, принимаемые правительством для увеличения конкуренции субъектов малого и среднего предпринимательства, работают.

— Стоит отметить, что положительная тенденция была с 2019 года, но 2020 год всё снизил, — отмечает Дмитрий Шевелько. — За 2019 год — 2,9 трлн рублей, за 2020 год общий объем закупок — 1,5 трлн рублей, за 2021 год — 4,1 трлн рублей. За 2022 год есть очевидные тенденции, что будет новый рекорд по объемам закупок у МСП. Среди минусов отмечу, что пока нет никакой ответственности за несоблюдение 25% для МСП.

Согласно отчетам Минфина России, отмечается увеличение количества и стоимостного объема договоров, заключенных по результатам проведения закупок у МСП, а также увеличение количества заявок, поданных на участие в закупках у МСП.

В основном заказчики устанавливают свой расширенный перечень закупок у МСП, уточняет эксперт по закупкам Дмитрий Шевелько. Это, как правило, мелкие закупки: оргтехника, расходники, уборка и т. п. Для более крупных проектов у МСП обычно не хватает возможностей и компетенции.

Эксперт прогнозирует, что тенденция сохранится и дальше. «Можно ожидать, что квота 25% будет сохраняться, но основной объем закупок пока МСП всё же недоступен», — отмечает эксперт.

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Как решить проблемы

Директор Института госзакупок, член Общественного совета при Управлении делами президента РФ Андрей Храмкин объясняет, что проблемы участия в закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства аналогичны проблемам, с которыми сталкивается любой участник делового оборота. Это установление ограничивающих требований к участникам закупки, необоснованное отклонение заявки, несправедливая оценка и сопоставления заказчиком поданных заявок и т. д. Эксперт считает, что следует упростить процессы налогообложения.

— Субъекты малого и среднего предпринимательства, как правило, применяют упрощенную систему налогообложения, а заказчикам, работающим по закону № 223-ФЗ, не интересно работать с «упрощенцами», т. к. они не могут принять суммы своих расходов в зачет НДС, — разъясняет Андрей Храмкин. — Поэтому для оптимизации закупочного процесса можно предложить установление на законодательном уровне запрета на любые ограничения, связанные с оценкой заявок участников, применяющих общую и упрощенную систему налогообложения.

Дмитрий Шевелько указывает, что п о 44-ФЗ все процедуры прописаны на уровне закона, но в 223-ФЗ — во внутреннем положении о закупках заказчика. Поэтому внутреннее положение может устанавливать дополнительные требования, специфичные для данного заказчика, отмечает эксперт. Кроме того, по 44-ФЗ можно отследить закупки на портале госзакупок, а по 223-ФЗ у многих заказчиков свои платформы, требующие сложной регистрации для доступа.

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— Поэтому многие закупки по 223-ФЗ остаются в неконкурентной сфере. Субъектам МСП трудно их отследить, — полагает юрист. — Например, вы индивидуальный предприниматель, работаете один или у вас всего два сотрудника. Вести мониторинг всех площадок будет затруднительно. На практике могут размещаться закупки на портале заказчика под конкретного участника. Публикуется извещение, [вроде бы] конкурентная закупка. Но она теряется в общей массе закупок, плюс закрытый портал — [в результате] участник один (тот, кто надо). После заключения с ним договора информация о закупке на портале удаляется. ФАС России, например, такое отследить уже не может. Поэтому, если нет следов, нет и жалоб. А по отчету данная закупка будет идти как конкурентная.

Наконец, по его словам, посреднические схемы вынуждают многих субъектов МСП ждать субподряда, «когда есть посредники в закупках, те, кто имеет выход на заказчика за проценты».