Принцип и работы: в ЛНР и ДНР хотят отправить строителей-добровольцев

На восстановление ЛНР и ДНР и других присоединенных территорий хотят направить строителей-добровольцев . Такую инициативу в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП). В организацию уже поступило множество таких обращений от потенциальных работников, порядка 100 тыс. специалистов можно направить на полгода. Объем строительства, который ведется на новых территориях, небольшой по сравнению с необходимым, указали аналитики. Помощь будет способствовать скорейшему восстановлению регионов, сказали эксперты.

Помощь добровольцев

Для восстановления ЛНР, ДНР и других присоединенных к России территорий хотят направлять работников строительной отрасли, которые готовы оказать помощь безвозмездно . Такое предложение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП).

— В ВЦНСП поступает множество таких обращений от строителей. Порядка 100 тыс. специалистов можно направить на полгода . Тот объем работ, который ведется сегодня в ЛНР и ДНР, небольшой по сравнению с потребностью. Сейчас там трудится около 32 тыс. работников , — сказал руководитель организации Александр Моор.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина «Известиям» сообщили, что обращение ВЦНСП рассмотрят в установленном порядке . Там отметили, что сегодня объем работ, которые выполняется в ДНР и ЛНР, велик, поэтому количество строителей в этих регионах постоянно увеличивается.

Принцип и работы Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Редакция направила запросы в пресс-службу правительства и Минстрой.

Чтобы в стране не усугубилась нехватка работников на стройках, стоит продумать схему временного привлечения кадров , полагает Александр Моор.

— Например, человек может приехать в добровольный отряд на неделю, на месяц или на несколько дней — каждый будет вносить свой вклад, сколько может. Это не доставит проблем специалисту, даже если он официально трудоустроен, — пояснил общественник.

Использование любых дополнительных ресурсов положительно скажется на сроках восстановительных работ , сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Но важно организовать качественное управление такими кадрами и позаботиться об их безопасности, подчеркнул депутат.

— Объемы строительных, монтажных и отделочных работ в жилом фонде и на объектах социальной инфраструктуры на новых территориях колоссальны, поэтому инициатива о привлечении специалистов строительных профессий для работ там действительно актуальна, — согласен эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Однако отток работников на новые территории как в виде добровольцев, так и, например, на заработки может отразиться на темпах строительства в других регионах РФ , отметил эксперт. Поэтому можно подумать в том числе над отправкой на восстановительные работы студентов из стройотрядов , полагает он.

Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» (РСО) — это самая крупная молодежная организация страны, которая обеспечивает временной работой более 240 тыс. человек из 74 регионов страны.

Принцип и работы Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По мнению руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, в числе основных вопросов, которые требуют решения в рамках этой инициативы, — статус добровольцев и трудовые гарантии для них и их нынешних работодателей. У потенциальных волонтеров должны быть основания для подобных поездок, также необходимо обеспечить логистику их перемещения и временного трудоустройства, добавил он.

— Поэтому без регулирования в этой сфере никак не обойтись, тем более что для российского трудового законодательства это новые понятия, подобной практики еще не было , — считает эксперт.

Вопрос квалификации

Идея о привлечении к восстановлению присоединенных к РФ территорий строителей-добровольцев при всей своей привлекательности не так проста для реализации, сказал эксперт Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев. Как пояснил эксперт, для строительных работ важны компетенции и грамотная организация, а это требует создания целой инфраструктуры. Это возможно, если люди будут прикомандированы к действующим подрядчикам по их предварительным запросам. Разумно формировать временные коллективы не на месте, а предварительно, решая все эти вопросы заранее, уверен он.

Проще всего было бы привлечь добровольцев для выполнения тех видов работ, которые не требуют высокой квалификации и носят массовый характер , считает Илья Пономарев. Например, это уборка строительного мусора, погрузочно-разгрузочные работы, благоустройство, добавил он.

Принцип и работы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Реализацию меры не стоит оценивать с экономической точки зрения: в первую очередь речь о нормализации жизни наших граждан, отметил Александр Якубовский. Но в целом работы по восстановлению способны создать дополнительный спрос на рынке строительных материалов страны, отметил парламентарий.

— В последние несколько лет в российском девелопменте профицита кадров не отмечалось, в том числе и среди рабочих специальностей, поэтому нерегулируемый уход в добровольцы может иметь негативные последствия для строительной сферы, — считает Сергей Зайцев.