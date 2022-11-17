Зеленский усомнился в российском производстве упавшей в Польше ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен на 100%, что упавшие в Польше ракеты были российскими. Об этом он заявил в ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg.

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100% Я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО... Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено», — сказал он.

Украинский лидер отметил, что самое важное на данный момент — провести расследование случившегося, отметив, что Украина получила доступ к нему.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Россию и призвал Запад принять меры в отношении РФ. Он заверил, что упавшая в ракета не принадлежала Украине и не была ею запущена.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Страны НАТО также признали, что убившая двух человек ракета имеет отношение к украинскому ПВО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Варшавы извинений за безосновательные обвинения. Однако страны Запада заявили, что все равно считают Москву ответственной за инцидент.

Так, президент США Джо Байден заявил, что слова Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской, не являются доказательством. Ведущая американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс высказала мнение, что Зеленский — «грязный актер», который попытался развязать третью мировую войну.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на очередной взрыв «оголтелой русофобской реакции», которая не основана на реальных данных.