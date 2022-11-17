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В США Зеленского назвали «грязным актером» после обвинений в адрес России

Ведущая Fox News Оуэнс назвала Зеленского «грязным актером» из-за обвинений в адрес России
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский — «грязный актер», который попытался развязать третью мировую войну. Такое мнение 16 ноября высказала ведущая американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс.

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Таким образом журналистка отреагировала на попытки Зеленского возложить вину на Россию за упавшую в Польше украинскую ракету.

«Он грязный актер, которого западные пропагандистские сети ложно провозглашают героем», — написала она в своем аккаунте в Twitter.

По словам Оуэнс, украинский лидер пытается развязать третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение. Кроме того, он грабит американский народ, отметила она.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Россию и призвал Запад принять меры в отношении РФ.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польское министерство иностранных дел в связи с инцидентом, ему вручили ноту.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, в свою очередь, что Киев повел себя безответственно, обвинив Москву в инциденте с ракетами в Польше, поскольку в этом виноваты украинцы.

О том, что убившая двух человек ракета имеет отношение к украинскому ПВО, признали и страны НАТО, которые по заявке Польши провели экстренное совещание. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Варшавы извинений за безосновательные обвинения. Однако страны Запада заявили, что всё равно считают Москву ответственной за инцидент.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на очередной взрыв «оголтелой русофобской реакции», которая не основана на реальных данных.

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