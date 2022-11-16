Венгрия назвала безответственным поведение Украины после инцидента в Польше

Киев повел себя безответственно, обвинив Москву в инциденте с ракетами в Польше, поскольку в этом виноваты украинцы. Такое мнение высказал в среду, 16 ноября, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Украинцы отвечают за то, что президент Украины [Владимир Зеленский] поступил безответственно и сразу же обвинил русских в этих действиях», — сказал Гуйяш на встрече с журналистами.

Он напомнил, что прежде Зеленский заявлял, что только Россия несет ответственность за конфликт на Украине.

Глава канцелярии премьера также подчеркнул, что инцидент на востоке Польши лишний раз доказывает необходимость скорейшего прекращения огня противоборствующими сторонами.

Ранее в среду Украина призналась союзникам, что использовала системы противовоздушной обороны (ПВО) вблизи места падения ракет в Польше, передавал телеканал CNN.

Речь идет о попадании одной-двух ракет в зерносушилку в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной. В результате погибли два человека. Зеленский поспешил обвинить в этом Россию и призвал НАТО к действию.

Однако, как выяснили в Варшаве, ракета, скорее всего, была выпущена из зенитного ракетного комплекса типа С-300 и сбита украинскими силами ПВО. При этом, как заявил польский лидер Анджей Дуда, инцидент нельзя считать преднамеренным нападением на Польшу.

По инициативе президента США Джо Байдена состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше. По итогу мероприятия американский лидер счел маловероятным запуск ракет из России.

В Москве, в свою очередь, заявили, что спекуляции о якобы отношении Вооруженных сил (ВС) РФ к произошедшему являются намеренной провокацией. В частности, сенатор Владимир Джабаров в комментарии «Известиям» не исключил, что Киев может пойти на такой шаг, когда почувствует, что больше не может рассчитывать на бесконечные поставки вооружений стран НАТО. Подобную тенденцию сенатор назвал опасной, так как она может спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО.