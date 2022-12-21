Американский полковник указал на истощение запасов оружия у Запада для Киева

У НАТО постепенно иссякает возможность поставлять оружие Украине, что ставит под сомнение дальнейшую военную помощь Запада Киеву. Об этом 20 декабря в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

По его мнению, у стран военного блока не осталось вооружений, которые можно было бы поставить Украине.

«Они исчерпали большую часть своих запасов оружия и боеприпасов», — сказал он.

Макгрегор обратил внимание на то, что объем военной помощи, который запросил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью журналу Economist, превышает оснащение любой существующей армии в Европе.

В интервью от 15 декабря Залужный заявил, что для возвращения к границам по состоянию на 23 февраля армии Украины нужно 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц.

Ранее, 18 декабря, Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире. Также он отмечал, что Вашингтон своими действиями прямо дал понять России, что не желает мирного разрешения украинского кризиса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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