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Польский посол рассказал о пустеющих из-за помощи Украине военных складах НАТО

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Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov
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Посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что на фоне помощи Украине склады военной техники стран НАТО начали пустеть. Об этом он рассказал 28 ноября в эфире радиостанции RMF FM.

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По его словам, в последнее время страны НАТО снизили свою активность в поставках вооружения Украине по двум причинам. Первая — это то, что общество многих стран устало от поддержки Украины.

«Второе — это также опустошение складов военной техники, вооружения. И много стран уже с этим столкнулось — поддерживать минимальные (боевые. — Ред.) возможности или дальнейшая поддержка Украины», — заявил Шатковский.

Он добавил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым продолжать военную поддержку Украины даже на фоне снижения военных запасов НАТО.

«Здесь генеральный секретарь идет довольно далеко в своих декларациях или призывах, так как утверждает, что в некоторых случаях намного существеннее для нашей безопасности передача техники Украине, чем поддержание определенных норм, например предложенных североатлантическим альянсом, если речь идет о запасах военной техники», — отметил посол.

Накануне обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл сообщил, что страны Запада начали ощущать грядущие последствия предоставленной Украине помощи. В частности, он отметил, что темпы поставок оружия и предоставления финансовой помощи Украине уже замедляются. Поскольку Запад истощает запасы своих вооружений, а поставки более современных образцов затруднены.

Столтенберг со своей стороны отмечал, что военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран, однако поддержку Киева необходимо увеличить.

Накануне бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону, председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Белого дома Джо Байдену необходимо попросить президента Украины Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную военную помощь.

25 ноября канцлер Германии Олаф Шольц признал, что конфликт на Украине будет представлять серьезную проблему для Франции и ФРГ предстоящей зимой, учитывая высокие цены на энергоносители и продукты.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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