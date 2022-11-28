The Guardian узнала о грядущем кризисе в США и ЕС из-за поддержки Украины

Страны Запада начали ощущать грядущие последствия предоставленной Украине помощи. Об этом в воскресенье, 27 ноября, написал обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

Как отметил журналист, европейские страны вскоре ждет гуманитарный и миграционный кризис, который затронет всех членов ЕС. Жители многих городов Европы выходят на митинги против антироссийских санкций. Последствия украинского конфликта начинают сказываться на западных странах, и Киев может остаться без поддержки зарубежных союзников, заявил журналист.

«А ведь сейчас только ноябрь. Самая худшая для всех зима еще впереди», — заявил Тисдалл.

По его словам, темпы поставок оружия и предоставления финансовой помощи Украине уже замедляются. Поскольку Запад истощает запасы своих вооружений, а поставки более современных образцов затруднены.

Тисдалл считает, что спустя девять месяцев поле начала спецоперации западное общественное мнение «притупляется» из-за отсутствия конкретных планов по урегулированию ситуации. По его словам, люди больше не шокированы, они чувствуют себя бессильными.

«В отсутствие мирных переговоров или какого-либо улучшения ситуации усталость от конфликта на Украине переходит в апатию», — написал Тисдалл.

Кроме того, по мнению обозревателя, помощь Киеву могут сократить, если республиканцы одержат победу на выборах в конгресс США.

Ранее в этот день глава НАТО Йенс Столтенберг сказал, что военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран, однако поддержку Киева необходимо увеличить.

Накануне бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону, председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Белого дома Джо Байдену необходимо попросить президента Украины Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную военную помощь.

25 ноября канцлер Германии Олаф Шольц признал, что конфликт на Украине будет представлять серьезную проблему для Франции и ФРГ предстоящей зимой, учитывая высокие цены на энергоносители и продукты.

Также политолог Дмитрий Журавлев 24 ноября усомнился в том, что европейские страны захотят принимать новую волну беженцев с Украины. Как он отметил, велика вероятность отмены большей части имевшихся ранее льгот. Журавлев высказал предположение, что сохранятся только минимальные средства на поддержку мигрантов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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