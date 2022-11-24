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Политолог усомнился в желании Европы принять новую волну украинских беженцев
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Политолог усомнился в желании Европы принять новую волну украинских беженцев

Политолог Журавлев допустил отмену в Европе льгот для беженцев из Украины
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Фото: TASS/ZUMA Press/i-Images
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Политолог Дмитрий Журавлев усомнился в том, что европейские страны захотят принимать новую волну беженцев из Украины.

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В беседе с Lenta.Ru в четверг, 24 ноября, специалист отметил вероятность отмены большей части имевшихся ранее льгот. Он высказал предположение, что сохранятся только минимальные средства на поддержку мигрантов.

По словам Журавлева, «официально правительства будут выражать поддержку беженцам, но на уровне муниципалитетов отношение будет иным».

«Люди ведь едут не для того, чтобы работать, а чтобы их бесплатно кормили и одевали. Так что, элементарно, перестанут выделять средства сверх тех, что положены на поддержку мигрантов», — отметил политолог.

Специалист добавил, что в каждой стране есть законодательство, регламентирующее выплаты беженцам. В первую волну миграции из Украины большая часть государств предоставляли дополнительные льготы, выплаты, но теперь надеяться на такую щедрость Европы не стоит.

Политолог подчеркнул, что помощь в любом случае будет меньше, чем в прошлые разы, и напомнил об украинцах, бьющих таксистов в Европе.

Журавлев отметил, что среди направлений для новой волны беженцев — Чехия, Польша, Германия. Он упомянул и Великобританию, где самые высокие пособия, но с оговоркой, что туда сложнее попасть.

Ранее в этот день в Германии пожаловались на проблемы из-за наплыва украинских беженцев. Как сообщила газета Die Welt, ситуация с размещением украинских беженцев в федеральной земле Баден-Вюртемберг продолжает ухудшаться. Как рассказала министр юстиции федеральной земли Марион Гентгес, только в этом году в регион попали 160 тыс. человек, ищущих убежища, и из них 139 тыс. были украинцами, отмечает телеканал «Звезда». Также 3 тыс. человек прибыли в рамках гуманитарной помощи, пишет RT.

Гентгес обратила внимание на то, что с их размещением возникли проблемы. Между тем ожидается, что к зиме количество беженцев увеличится.

Политик также высказала мнение, что немецкие власти должны обеспечить распределение бремени и создать систему распределения беженцев по странам Евросоюза, сообщает телеканал «360».

2 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии зарегистрировано более 1 млн беженцев с Украины, что является большим вызовом для страны, ее коммун, городов и общин.

24 октября читатели журнала Der Spiegel возмутились большим наплывом украинских беженцев, выступив за их депортацию.

Как напоминает сайт kp.ru, ранее о проблемах с украинскими беженцами заявляли во Франции. По информации местных СМИ, многие французские семьи больше не намерены принимать и размещать у себя беженцев из Украины. Одной из причин является поведение самих беженцев. Кроме того, французы недовольны, что на фоне падения уровня жизни в стране местное правительство никак не компенсирует им траты на помощь украинским беженцам.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины.

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