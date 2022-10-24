Читатели Der Spiegel раскритиковали правительство ФРГ за прием беженцев

В ФРГ читатели местной газеты Der Spiegel в воскресенье, 23 октября, прокомментировали заявление мэра Берлина Франциски Гиффай о том, что немецкая столица вскоре не сможет совладать с большим потоком беженцев с территории Украины.

«Иностранцев, не имеющих права на пребывание, следует более последовательно возвращать в страны их происхождения. Таким образом, будет больше крайне необходимого места для других», — высказался в комментариях m_w_deutsch.

Издание отметило, что для размещения украинцев потребуется дополнительная финансовая помощь от государства.

«Когда места уже не хватает, нужно не тратить всё больше и больше ресурсов, а остановить поток беженцев», — обратился с предложением пользователь под ником LancerRed.

Другой читатель Der Spiegel указал на последствия нехватки жилья.

«<…> правительство предпочитает оформить несколько сотен тысяч нелегальных мигрантов, вместо того чтобы освободить дома путем последовательной депортации», — возмутился он.

20 октября немецкая газета Bild писала о том, что в северной части ФРГ неизвестные подожгли приют для украинских беженцев, находящийся в коммуне Гросс-Штрёмкендорф на федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. В результате пожара никто не пострадал.

С марта 2022 года в здании проживали 14 беженцев с Украины. В момент возгорания в доме находились трое сотрудников германского общества Красного Креста. Примечательно, что за день до происшествия неизвестные нарисовали свастику на входе в здание.

11 октября жители немецкого Лейпцига на митинге потребовали от украинских беженцев уехать из Германии. Группа митингующих, недовольных политикой Берлина в отношении Киева и Москвы, выкрикивала лозунги в адрес людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках.

5 октября муниципалитеты городов бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) заявили, что больше не могут принимать беженцев с Украины.

13 октября немецкое МВД опубликовало обновленные данные об увеличении количества мужчин среди украинских беженцев в Германии. Согласно данным Центрального реестра иностранцев (AZR), до начала спецоперации России по защите Донбасса число украинских мужчин составляло в Германии примерно 39 тыс., а на конец августа беженцев этой категории в стране оказалось уже около 162 тыс.