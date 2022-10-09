MDR рассказала об отказе городов бывшей ГДР принимать беженцев из Украины

Муниципалитеты городов бывшей Германской Демократической республики (ГДР) больше не могут принимать беженцев с Украины. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk (MDR).

В материале сообщается, что Магдебург, Гера, Галле, Дрезден, Эрфурт и Хемниц достигли предела своих возможностей по приему беженцев и отказывают в приеме новых переселенцев.

«В некоторых городах в настоящее время вновь освобождают школьные спортзалы и сдают в аренду пансионы, гостиницы и общежития для размещения беженцев», — отмечается в сообщении от 5 октября.

Управляющий директор Немецкого союза городов и муниципалитетов Герд Ландсберг заявил, что всё больше и больше муниципалитетов сообщают, что они «достигли предела своих возможностей».

Ранее, 6 октября, сообщалось, что руководители 23 муниципалитетов в регионе Баден-Вюртемберг обратились к главе МВД Германии с просьбой о финансовой помощи для обеспечения беженцев с Украины, так как число прибывающих лишь увеличивается. Для них не хватает жилья и других ресурсов.

3 сентября сообщалось, что общее количество беженцев, прибывших в ФРГ с начала спецоперации на Украине, составляет более 980 тыс. человек. Уточнялось, что в среднем прибавляется около 875 человек в день.

До этого, 1 августа, ряд регионов Германии, в том числе федеральные земли Бранденбург, Саксония и Бавария, перестали принимать украинских беженцев из-за превышения квот.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 9 августа 2022 года в страны Европы с Украины прибыло свыше 6,4 млн беженцев. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.