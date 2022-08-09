Свыше 6,4 млн беженцев прибыли в страны Европы с Украины с 24 февраля по 9 августа 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В УВКБ посчитали, что по состоянию на 9 августа в страны Европы прибыли 6 401 814 украинских беженцев, в частности, 2 063 463 — в Россию, 1 256 568 — в Польшу, 915 000 — в Германию, 404 839 — в Чехию, 157 309 — в Италию, 145 000 — в Турцию, 131 771 — в Испанию и 107 900 — в Великобританию. В остальных странах их число не превышает 100 тыс.

Отмечается, что более 3,78 млн прибывших украинцев были зарегистрированы в государствах в рамках национальной программы временной защиты и поддержки.

Ранее, 4 августа, министерство труда и социальной защиты Литвы сообщило, что страна исчерпала возможности для размещения новых украинских беженцев этой зимой. В ведомстве отметили, что украинцы сталкиваются с проблемами в поиске жилья на долгий срок из-за опасений арендаторов.

1 августа стало известно, что ряд регионов Германии перестал принимать украинских беженцев из-за превышения квот, в том числе федеральные земли Бранденбург, Саксония и Бавария.

Ранее, 26 июля, сообщалось что в приеме украинским беженцам начали отказывать во Франции. Как отметили в местной ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde, причина этого — в растущих тратах и отсутствии финансовой помощи от государства. Семьи не получают обещанные государством €200, в итоге у французов не хватает личных денег.

Помимо этого, как указал в конце июля политолог Александр Асафов, в Европе стремительно растет недовольство беженцами с Украины. По его словам, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также причиной послужило то, что страны ЕС взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот.