Французы стали чаще отказываться принимать у себя беженцев с Украины

Французские семьи всё чаще отказываются размещать у себя украинских беженцев из-за растущих трат и отсутствия финансовой помощи от государства. Об этом заявила 25 июля президент ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера.

«Найти принимающую семью очень сложно. У волонтерства есть свои пределы. Вы размещаете людей у себя дома на месяц, два, три, а потом думаете, как финансово покрыть все расходы. И потом, это еще и эмоционально тяжело», — сказала Шарьера в эфире радиостанции France Info.

Она отметила, что в начале июля французское правительство объявило о выплатах €150–200 семьям, которые будут готовы принять беженцев с Украины. Однако обещанной помощи от государства французы не получили.

По данным ассоциации, с начала российской спецоперации во Франции зарегистрировано более 100 тыс. граждан Украины.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что в Европе стремительно растет недовольство украинскими беженцами. Он отметил, что общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также причиной послужило то, что страны ЕС взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот.

Так, в начале июля с протестами из-за большого притока украинских беженцев вышли на улицы жители Варшавы. По словам некоторых протестующих, украинские беженцы пытаются наживаться в Польше на пособиях, выплачиваемых как помощь. При этом в Польшу их прибывает больше всего.

В прошлом месяце потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев жители британского города Рединг в графстве Беркшир. Отмечалось, что британцы не ожидали, что кризис вокруг Украины продлится так долго, поэтому их энтузиазм угас.

До этого, в мае, украинских беженцев начали выселять из испанских отелей.

Сегодня в странах Евросоюза (ЕС) находится около 3,7 млн беженцев с Украины. Более 3 млн украинцев уже вернулись на родину. Всего границу Евросоюза за пять месяцев пересекло примерно 6,7 млн украинцев.