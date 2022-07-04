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В Польше уличили украинских беженцев в желании наживиться на пособиях

Mysl Polska: украинские беженцы видят в Польше «дойную корову»
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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Ряд приезжих в Польшу беженцев из Украины видят страну в качестве «дойной коровы», пишет журналист Агнешка Пивар в статье для издания Mysl Polska.

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«Желание простых поляков помочь простым украинцам я считаю похвальным. Но при этом позорным является намеренное введение поляков в заблуждение и то, что наше общество подвергают опасности», — отмечает автор материала.

В статье указано, что с конца февраля по начало июня польскую границу пересекли более 4,32 млн украинских беженцев. Журналист указала, что власти ввели население в заблуждение, убедив граждан в необходимости оказать приезжим из соседней страны помощь.

«С помощью различных приемов дезинформации поляков убедили в том, что принимать украинцев необходимо, потому что им грозит смертельная опасность. Поляки некритически открыли свои сердца и дома. Между тем польское общество было обмануто. Многие приезжие из-за восточной границы выехали из районов, не охваченных боевыми действиями, и поэтому непосредственной угрозы их жизни не было. Многие из них, привлеченные различными льготами, приехали в Польшу, чтобы получить пособия и воспользоваться другими привилегиями», — пишет Пивар.

Журналист рассказала историю, произошедшую с ее парикмахером. Так, некоторые украинские женщины, находясь в Польше, отправлялись в салоны красоты и заказывали себе дорогостоящие услуги. Когда подходило время к оплате, они заявляли, что им нечем платить и это должно быть для них бесплатно.

«В такой ситуации парикмахеры совершенно беспомощны. Потому что, оказывается, даже вызов полиции здесь не поможет», — посетовала Пивар.

Журналист указала на еще одну проблему, появившуюся после наплыва украинских беженцев, которые, как оказалось, злоупотребляют алкоголем.

«Из конкретных источников я знаю, что у социальной службы в Польше теперь еще больше работы. Речь идет о многочисленных вмешательствах с изъятием детей у пьяных матерей. Я услышала разные страшные истории», — написала журналистка.

1 июля сообщалось, что жители Варшавы вышли на улицы польской столицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев.

Известно, что польские власти уже прекратили действие некоторых программ помощи беженцам из Украины. Например, с 1 июля граждане Польши больше не будут получать пособия на содержание мигрантов. Кроме того, украинцев, приехавших в страну, лишили права на бесплатный проезд. Эти меры касаются тех мигрантов, которые прибыли в Польшу в конце февраля. Новые — пока могут рассчитывать на помощь государства в течение 120 дней.

До этого, 27 июня, политолог Александр Асафов сообщил, что недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока.

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