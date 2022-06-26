Британцы потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев

Жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. Об этом 24 июня пишет обозреватель издания Getreading Ханна Робертс.

По ее словам, британцы не ожидали, что кризис на Украине продлится так долго, поэтому их первоначальный энтузиазм угас. Они просят украинцев найти другое место для проживания.

«Люди связываются с нами и говорят: «Наши хозяева просят нас найти другое место для проживания и уехать, потому что это продолжается слишком долго», — рассказал член украинского общественного центра Рединга Мик Поллек.

Украинские беженцы продолжают испытывать проблемы во взаимоотношениях с принимающими их европейскими странами.

Так, 22 июня сообщалось, что жители Бельгии всё чаще сталкиваются со случаями пьянства и проявлением неуважения со стороны беженцев с Украины.

Накануне министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что в стране устали от украинских беженцев. По его словам, ситуация с Украиной влияет на всё общество — и на бизнесменов, и на жителей, согласившихся принять беженцев.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что многие принимающие украинских беженцев семьи в Швейцарии начинают «уставать» от них. Одна из проблем, с которой столкнулись принимающие семьи, — неравномерное распределение поддержки от властей кантонов, а также большая нагрузка на крупные города страны, где был принят первоначальный поток беженцев. По признанию SFH, ситуация в городах по-прежнему остается напряженной.

До этого, 9 июня, газета Rzeczpospolita рассказала об отрицательном отношении большинства граждан Польши к предоставлению украинским беженцам социальных пособий. Как отмечает автор публикации, поляки готовы помогать гражданам соседней страны продуктами, вещами и многим другим, но когда идет речь о конкретной финансовой помощи для беженца, то благосклонность резко падает.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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