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Британцы потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев

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Фото: Unsplash/Mike Benna
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Жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. Об этом 24 июня пишет обозреватель издания Getreading Ханна Робертс.

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По ее словам, британцы не ожидали, что кризис на Украине продлится так долго, поэтому их первоначальный энтузиазм угас. Они просят украинцев найти другое место для проживания.

«Люди связываются с нами и говорят: «Наши хозяева просят нас найти другое место для проживания и уехать, потому что это продолжается слишком долго», — рассказал член украинского общественного центра Рединга Мик Поллек.

Украинские беженцы продолжают испытывать проблемы во взаимоотношениях с принимающими их европейскими странами.

Так, 22 июня сообщалось, что жители Бельгии всё чаще сталкиваются со случаями пьянства и проявлением неуважения со стороны беженцев с Украины.

Накануне министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что в стране устали от украинских беженцев. По его словам, ситуация с Украиной влияет на всё общество — и на бизнесменов, и на жителей, согласившихся принять беженцев.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что многие принимающие украинских беженцев семьи в Швейцарии начинают «уставать» от них. Одна из проблем, с которой столкнулись принимающие семьи, — неравномерное распределение поддержки от властей кантонов, а также большая нагрузка на крупные города страны, где был принят первоначальный поток беженцев. По признанию SFH, ситуация в городах по-прежнему остается напряженной.

До этого, 9 июня, газета Rzeczpospolita рассказала об отрицательном отношении большинства граждан Польши к предоставлению украинским беженцам социальных пособий. Как отмечает автор публикации, поляки готовы помогать гражданам соседней страны продуктами, вещами и многим другим, но когда идет речь о конкретной финансовой помощи для беженца, то благосклонность резко падает.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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