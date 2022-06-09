Поляки выступили против выплат пособий украинцам

Большинство граждан Польши выступают против предоставления украинцам местных социальных пособий. Об этом 9 июня сообщает на своем сайте газета Rzeczpospolita.

Как отмечает автор публикации, поляки готовы помогать гражданам соседней страны продуктами, вещами и многим другим, но когда идет речь о конкретной финансовой помощи для беженца, то благосклонность резко падает. Так, по данным Варшавского университета, только каждый седьмой поляк высказался за такой же доступ украинцев к социальным пособиям страны.

59% опрошенных поддерживают бесплатную медицину для украинцев, 51% выступили за единовременную выплату беженцам в размере 300 злотых (около 4,2 тыс рублей).

Помимо одобрения отправки польских солдат в Украину, финансовая поддержка находится в самой низкой одобренной рейтинговой категории. Даже за однократную выплату выступили только 45,7% опрошенных.

7 июня обозреватель Лукаш Ястржембский спрогнозировал в Польше «жаркую осень» из-за экономического кризиса, к которому привели действия властей. По его мнению, население страны боится нищеты.

Автор отметил, что «энтузиазм по отношению к украинцам в стране угаснет». По его словам, сознание поляков уже начинает меняться и население страны хочет показать властям свою оппозицию.

В настоящее время украинские беженцы, приехавшие в Польшу, активно интересуются у соотечественников способами переезда в Испанию, где беженцам до сих пор предоставляют некоторые льготы.

По последним данным, число украинских беженцев, прибывших в Польшу с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса, превысило 3 млн. Около 1,7 млн беженцев с Украины решили остаться в этой стране.

17 мая президент Польши Анджей Дуда обвинил руководство Евросоюза в том, что оно выделяет странам ЕС недостаточно средств для приема беженцев с Украины. По его мнению, политика Брюсселя «подрывает европейское единство».

Днем ранее аналогичную претензию высказали в польском МВД. Заместитель главы ведомства Павел Шефернакер сообщил, что 95% всех средств, выделенных государством для помощи беженцам с Украины, уже израсходованы и теперь нужна помощь Евросоюза.