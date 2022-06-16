В Швейцарии пожаловались на усталость от украинских беженцев

Многие принимающие украинских беженцев семьи в Швейцарии начинают «уставать» от них. Об этом 13 июня рассказал канал SRF News.

«Не обошлось без того, чтобы кто-то постоянно находился в квартире. Удивлены, что существуют культурные различия [между швейцарцами и украинцами]. А когда там дети, это может привести к трениям», — прокомментировала ситуацию директор Швейцарской службы помощи беженцам (SFH) Мириам Беренс.

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются принимающие семьи — неравномерное распределение поддержки от властей кантонов, а также большая нагрузка на крупные города страны, где был принят первоначальный поток беженцев. По признанию SFH, ситуация в городах по-прежнему остается напряженной.

«В кантонах, которые хорошо заботятся о принимающих семьях и являются контактными лицами, признаки усталости проявляются не так быстро. Но мы также замечаем различия, потому что вначале многие беженцы ушли в города. Ситуация там, безусловно, является большой проблемой», — резюмировали в ведомстве.

Украинские беженцы продолжают испытывать проблемы во взаимоотношениях с принимающими их европейскими странами. Так, 13 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о массовом отъезде своих соотечественников из страны и обвинил Берлин в негостеприимном отношении к украинским беженцам.

9 июня газета Rzeczpospolita рассказала об отрицательном отношении большинства граждан Польши к предоставлению украинским беженцам социальных пособий. Как отмечает автор публикации, поляки готовы помогать гражданам соседней страны продуктами, вещами и многим другим, но когда идет речь о конкретной финансовой помощи для беженца, то благосклонность резко падает.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.