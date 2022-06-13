Посол Мельник обвинил Германию в негостеприимном приеме украинских беженцев

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник 13 июня заявил, что украинские беженцы массово покидают Германию.

Он отметил, что властям Германии стоит задуматься о причинах того, почему украинцы не хотят оставаться в их стране.

«Сейчас больше человек покидают эту страну, чем приезжают к вам. И я думаю, что вам стоило бы подумать о причинах», — сказал Мельник в ходе дискуссии, организованной газетой Bild.

Однако дипломат не привел информацию, подтверждающую его слова.

В апреле украинский беженец рассказал о холодных помещениях, отсутствии горячей воды в одном из центров размещения в Германии. По его словам, здесь беженцам надо самостоятельно готовить еду и мыть туалеты.

Как следует из кадров, снятых мужчиной, беженцы находятся в помещении, предназначенном для занятий баскетболом. Им предоставили палатки, выстроенные коридорной системой. Внутри палаток — двухуровневые кровати, на которых спят и дети, и взрослые. При этом люди укрываются несколькими одеялами, а некоторые из-за холода вынуждены спать в шапках.

Как добавил автор видео, социальных выплат людям не предоставили. Они должны сами искать работу и обеспечивать свое проживание.

В середине марта канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерениях правительства Германии провести полноценную интеграцию прибывающих украинцев в общество. Он обусловил такое решение осознанием долгосрочности перспектив их пребывания на территории страны.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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