Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ обстреляли роддом в Донецке
Мир
Соглашение России и Никарагуа стало неожиданностью для США
Экономика
Германия приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекции
Экономика
Криптобиржа Binance приостановила вывод биткоина из-за неполадок
Экономика
Эрдоган объявил о начале укладки газопровода на дне Черного моря
Мир
Донецк подвергся самому мощному артудару с начала конфликта
Наука
ЕКА возобновило сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии «ЭкзоМарс»
Общество
В Воронеже из-за ливня образовался потоп
Экономика
Кабмин Украины запретил экспорт угля, газа и мазута
Мир
В Великобритании резко выросло число выявленных случаев оспы обезьян
Мир
Сербия пообещала не идти против России
Сюжет:

Посол Мельник обвинил Германию в негостеприимном приеме украинских беженцев

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник 13 июня заявил, что украинские беженцы массово покидают Германию.

Кормовая база: Польша вынуждена содержать украинских беженцев за свой счет
Население страны выражает недовольство ситуацией

Он отметил, что властям Германии стоит задуматься о причинах того, почему украинцы не хотят оставаться в их стране.

«Сейчас больше человек покидают эту страну, чем приезжают к вам. И я думаю, что вам стоило бы подумать о причинах», — сказал Мельник в ходе дискуссии, организованной газетой Bild.

Однако дипломат не привел информацию, подтверждающую его слова.

В апреле украинский беженец рассказал о холодных помещениях, отсутствии горячей воды в одном из центров размещения в Германии. По его словам, здесь беженцам надо самостоятельно готовить еду и мыть туалеты.

Как следует из кадров, снятых мужчиной, беженцы находятся в помещении, предназначенном для занятий баскетболом. Им предоставили палатки, выстроенные коридорной системой. Внутри палаток — двухуровневые кровати, на которых спят и дети, и взрослые. При этом люди укрываются несколькими одеялами, а некоторые из-за холода вынуждены спать в шапках.

Как добавил автор видео, социальных выплат людям не предоставили. Они должны сами искать работу и обеспечивать свое проживание.

В середине марта канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерениях правительства Германии провести полноценную интеграцию прибывающих украинцев в общество. Он обусловил такое решение осознанием долгосрочности перспектив их пребывания на территории страны.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022