Беженцы с Украины сравнили с концлагерем условия пребывания в Германии

Украинский беженец запечатлел условия в одном из центров размещения в Германии и рассказал о холодных помещениях, отсутствии горячей воды. Видео мужчина опубликовал ранее в апреле.

Автор ролика называет условия, предоставленные немецкими властями, концлагерем. По его словам, беженцам надо самостоятельно готовить еду и мыть туалеты.

«Люди живут просто в палатках, в баскетбольном здании, в холоде, голоде. Сегодня нам заявили, что мы сами должны готовить, сами должны убирать за собой, сами мыть туалеты, сами искать квартиры», — отметил он.

Как следует из кадров, беженцы находятся в помещении, предназначенном для занятий баскетболом. Им предоставили палатки, выстроенные коридорной системой. Внутри палаток — двухуровневые кровати, на которых спят и дети, и взрослые.

При этом люди укрываются несколькими одеялами, а некоторые из-за холода вынуждены спать в шапках.

Как добавил автор видео, социальных выплат людям не предоставили. Они должны сами искать работу и обеспечивать свое проживание.

Ранее украинка пожаловалась на штрафы за безбилетный проезд во Франции. Как она пояснила, волонтеры обещали беженцам, что проезд во Франции будет для них бесплатным, для этого нужно показать украинский паспорт. Однако ее оштрафовали на €60.

6 апреля стало известно, что по инициативе партии «Единая Россия» был открыт штаб для устройства детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в российские семьи. С начала российской спецоперации по защите мирных жителей региона партия наладила регулярные поставки гумпомощи.

1 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве на получение маткапитала эмигрантами-отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 30 марта в Россию прибыло более 492 тыс. беженцев с Украины и из Донбасса, из них 100 тыс. детей.

17 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерениях правительства Германии провести полноценную интеграцию прибывающих украинцев в общество. Он обусловил такое решение осознанием долгосрочности перспектив их пребывания на территории страны.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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